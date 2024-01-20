Haber: Damla Oya Erman

FOX Business tarafından elde edilen dava dosyasına göre, Fellows ve Hadden, "vicdan dışı, adil ve/veya hileli ticaret uygulamaları" gerekçesiyle Madonna, Barclays Center ve Live Nation'a karşı bir dava açtı.

Sınıf davası olarak açılan bu dava, müzisyenin "Kutlama Turu"nun 8:30'da başlayacağı şeklinde reklam yapıldığı ancak Madonna'nın sahneye Aralık ayındaki üç gösterisinde de 10:30'da çıktığı iddiasını içeriyor. Davacılar, bu gecikmenin kendileri ile davalılar arasındaki bir "sözleşme ihlali" olduğunu iddia ederken aynı zamanda "açıkça yanıltıcı reklam, ihmal dolayısıyla yanıltıcı temsil ve adil ve hileli ticaret uygulamalarının istemli bir tezahürü" olarak nitelendiriyorlar.

Dava dosyası, Madonna'nın sahne performanslarını geç başlatma geçmişine de atıfta bulunarak, bu durumun Madonna'nın daha önceki turları sırasında da devam ettiğini öne sürüyor. Madonna'nın uzun bir süre için yoğun bakım gerektiren ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği 2023 yılında Kutlama Turu'nun ertelendiği hatırlatılarak, söz konusu gösterinin bir saat gecikmesinin ise ses kontrolü sırasında yaşanan sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Madonna'nın temsilcilerinden, Live Nation ve Barclays Center yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu dava, ünlü şarkıcının konser geç başlatma alışkanlığına odaklanarak sınıf davası statüsü kazanmış durumda.