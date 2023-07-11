Paris

NATO Zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün, İsveç'in NATO'ya katılımı için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Macron, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak masada bulunmasından da mutlu olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana NATO'nun Doğu kanadında askeri varlığını güçlendirdiğine işaret eden Macron, 1000 Fransız askerinin Romanya'da, 300 Fransız askerinin Estonya'da bulunduğunu aktardı.

Macron, Ukrayna'ya yüksek tahrip gücüne sahip uzun menzilli yeni füzeler gönderecekleri bilgisini paylaştı.

Ukrayna'ya ek silah ve askeri mühimmat gönderileceğini de belirten Macron, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması gerektiğini ifade etti.

Ulusal basında, Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP tipi füzeler göndereceği kaydedildi.

AA