Paris

Macron, Brüksel'deki Expo Center'da katıldığı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Nükleerin, az karbon salan ve kontrol edilebilir bir enerji olduğunu belirten Macron, yenilenebilir enerji üretimini artırmak gerektiğine işaret etti.

Nükleer enerjilerin, kendilerini "birçok zayıflıktan" koruduğunu söyleyen Macron, "Kişi başına karbon salınımının en düşük olduğu ülkelerden biriyiz. Önce bizde neyin işe yaradığına bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Macron, nükleer enerjinin pahalı olmadığını, bu konuda inovasyon yapmaya devam ettiklerini ve fiyatları kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "enerji fiyatları konusunda enerji tasarrufu ve verimliliğin, yenilenebilir ve nükleer enerjinin bir arada olduğu bir strateji izlemek gerektiğini" anlattı.

Fransa'nın "nükleer modeli" sayesinde başka ülkelere enerji ihraç ettiğini ifade eden Macron, "Önceliğimiz kömürden çıkmak. Ardından gazdan çıkmak. Sonrasında nükleer ve yenilenebilir enerjiye doğru gitmek." dedi.

Macron, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) tüm raporlarının nükleer ve yenilenebilir enerji modellerinin birbirini tamamladığını gösterdiğine işaret ederek, sadece nükleer veya yenilenebilir enerji kullanmanın iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin önemine dikkati çeken Macron, "Nükleer enerji konusunda bu ittifak, 2 yıl önce düşünülemezdi." dedi.