Ankara

Bölgenin başkenti konumundaki Noumea'da açıklamalarda bulunan Macron, 2024 başlarında bölgeye yeni bir statü kazandıracak bazı anayasal düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Macron, 2021'de düzenlenen ve bölge nüfusunun yüzde 44'ünü oluşturan Kanaklar'ın boykot ettiği bağımsızlık referandumundan "hayır" çıkmasına atıfta bulunarak, Yeni Kaledonya'nın Fransız olarak kalmaktan yana tercih kullandığını savundu.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği ve 1946'ya kadar sömürge toprağı olarak yönettiği Ada'da sömürge geçmişinin unutulmak istenmediğine işaret eden Macron, "Bu birlikte aşmamız gereken bir yoldur. Pişmanlık yolu değil, kardeşlik, gerçek ve cesaretin yoludur." dedi.

Macron bağımsızlık yanlılarının görüşmelere katılmamasından yakındı

Fransız Cumhurbaşkanı, farklı hedefleri savunanların isteklerini hafife almadığına dikkati çekerek, yerel taraflarla yapılan görüşmelerde bağımsızlık yanlılarının yer almamasının kendisini üzdüğü yorumunu yaptı.

Referandum sonuçlarını herkesin kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, Yeni Kaledonya'da "değişikliğin mimarı" olarak anılmak istediğini dile getirdi.

Macron'un Yeni Kaledonya ziyaretini bugün tamamlaması bekleniyor.

AA