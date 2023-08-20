Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler 20 kilometre yürüyüş, erkekler gülle atma, kadınlar 10 bin metre ve 4x400 metre karışık bayrak yarışının finali ile kadınlar heptathlon, uzun atlama, 1500 metre; erkekler 3 bin metre engelli, çekiç atma, 100 metre, 1500 metre, disk atma, ve üç adım atlamanın elemeleri yapıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte 1.19.49'luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

20 kilometre yürüyüşte İspanyol Alvaro Martin 1.17.32 ile dünyada yılın en iyi derecesini elde ederek birinci, İsveçli Perseus Karlström 1.17.39'luk derecesiyle ikinci, Brezilyalı Caio Bonfim 1.17.47'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Öte yandan milli sporculardan kadınlar 1500 metrede Şilan Ayyıldız, erkekler üç adım atlamada Necati Er, elemeleri geçemedi.

Hollanda'nın talihsiz gecesi

Hollandalı sporcular, ilk günün son iki final yarışında hayal kırıklığı yaşadı.

Kadınlar 10 bin metre yarışında Hollandalı Sifan Hassan, yarışın bitimine 15 metre kala dengesini koruyamayarak düştü. Yan yana koştuğu Etiyopyalı Gudaf Tsegay 31.27.18'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlarken, aynı ülkeden Letesenbet Gidey 31.28.16'lık derecesiyle ikinci, Ejgayehu Tay 31.28.31'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Sifan Hassan ise yarışı 31.53.35'lik derecesiyle 11'inci bitirdi.

Erkekler gülle atmada ise ABD'li Ryan Crouser 23.51'lik derecesiyle birinci, İtalyan Leonardo Fabbri 22.34'lük derecesiyle ikinci, bir başka ABD'li Joe Kovacs 22.12'lik derecesiyle organizasyonu üçüncü bitirdi.

İlk dünya rekoru 4x400 metre karışık bayrak yarışından geldi

Günün son yarışında ise 4x400 metre karışık bayrak yarışı yapıldı.

Hollanda 4x400 Metre Karışık Bayrak Takımı'ndan Femke Bol, yarışta ilk sıradayken bitime birkaç metre kala yere düştü. Hollanda, böylece önde olduğu iki yarıştan da madalya çıkaramadı.

4x400 metre bayrak yarışında ABD takımı 3.08.80 ile dünya rekoru kırarak birinci bitirirken, Büyük Britanya 3.11.06'lık derecesiyle ikinci, Çekya 3.11.98'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Sifan Hassan: "Yere düştüm ama mücadele etmekten vazgeçmedim"

Hollandalı atlet Sifan Hassan, yarış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım rakibimle çarpışarak dengemi kaybettim ve yere düştüm. Bu üzücü ama ne yapabilirim ki... Yapabildiğimin en iyisini yapıyorum. Ancak hayat bu ve her zaman bu tarz şeyler olabilir. Bazen düşeriz ve kalkarız, bazen kazanır veya kaybederiz. Bu benim için mükemmel bir dersti. Çok şükür bu dünyanın sonu değil. Önümüzde daha çok şampiyona var. Çok şükür ben zaten başarılı bir atletim. Genç atletler için rol model olduğumu biliyorum. O yüzden de yere düştüm ama mücadele etmekten vazgeçmedim."

Yarın beş milli atlet mücadele edecek

Organizasyonun ikinci gününde Meryem Bekmez kadınlar 20 kilometre yürüyüş finalinde mücadele edecek, Alperen Acet yüksek atlama, İsmail Nezir ve Yasmani Copello Escobar 400 metre engel ve Mikdat Sevler 110 metre engelde seçme yarışlarına çıkacak.

Mücadeleler TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

AA