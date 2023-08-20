İstanbul

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta Trabzonspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada oyunun hakimi olduklarını aktaran Buruk, "Çok önemli bir takıma karşı oynadık. Geçen haftaki beraberlik sonrası kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Oyun olarak da geçen sezonun devamını gösterdik. İstekliydik ve konsantrasyonumuz yüksekti. Rakibe üstünlük kurduk. Maçın genelinde önemli pozisyonlar bulduk ama bunlardan sadece 2'sini değerlendirebildik. Kazanmaya yakın olan taraftık. Haklı bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuncularımız yeni yeni form tutuyorlar. Bu süreçte hem Avrupa'da devam etmek hem de ligde puan kaybetmemek çok önemli." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmada attığı 2 golle galibiyeti getiren Arjantinli Mauro Icardi ile ilgili, "Mauro'nun bize sadece gol katkısı olmuyor. Oyun içinde de öndeki baskıda önemli bir görev alıyor. Takım savunması ondan başlıyor. Attığı goller, takıma ve tribünlere verdiği enerji çok önemli ama Mauro takım savunmasını da başlatan isim. Bugün de çok mücadele etti, çok koştu. Maçı da 2 golle bitirdi ve daha fazlasını atabilirdi. Bence çok önemli bir performans sergiliyor. Bu tür bir santrfor değil, oyuncu değil, karaktere sahip olduğumuz için mutluyum. Onun ne kadar değerli olduğunun farkına varıyoruz. Takım için elinden geleni yapıyor, sahipleniyor. İnşallah bu sezon geçen sezonki gol sayısının üzerine çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'dan dönüşlerde hakemler konusunda zorlanıyoruz"

Okan Buruk, Avrupa kupalarındaki hakem yönetimlerinin ardından Süper Lig'deki yönetimlerde zorlandıklarını söyledi.

Hakem performanslarının yukarı çekilmesi gerektiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki hakemlerden sonra dönüşte zorlanıyoruz. Geçen hafta Kayseri'de ve bugün burada zorlandık. Hakemlerimize destek olmamız, onları geliştirmemiz lazım. Ancak sadece ben değil stattaki herkes çok tepki verdi. Belli dakikadan sonra iş, 'Ben aleyhine veriyorum. Ne kadar konuşursanız daha çok vereceğim' durumuna döndü. Maç çok fazla duraklatıldı. Seyrantepe'den bakılınca net bir şekilde görülecek iki korner verilmedi. İlk haftalardayız. Bizim gibi onların da formsuzluğu olabilir. Destek olmamız gerek. Biz de kulübede rahat rahat maç izlemek istiyoruz. Bugün faullerde çok farklı standartlar uygulandı. Bunu anlayamıyorum. Şikayet etmek istemiyorum ama futbolda kaliteyi artırmak istiyorsak hakemlerin yönetim kalitesini de artırmamız gerekiyor. Süper Lig'de maç yönetiyorsanız ona yakışır şekilde yönetmek lazım. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olur."

"Kaan Ayhan, tam bir joker"

Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kendileri için joker oyuncu olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcunun savunma ve orta sahanın birçok yerinde oynayabildiğini aktaran Buruk, "Kaan, muhteşem bir ayağa sahip. Frikik, korner, duran top kullanır. Çok iyi orta yapar. Önemli bir şut özelliği var. Ön tarafta oynasa çok gol ve asist üretebilecek bir oyuncu. Kaan bizim için savunma kurgusunda her yerde, orta sahada oynatabileceğimiz bir isim. Tam bir joker oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

"Torreira'nın çok önemli bir şeyi yok"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, maç içinde sakatlık yaşayan Lucas Torreira'nın önemli bir sorunu olmadığını dile getirdi.

Tecrübeli oyuncunun kendileri için çok önemli olduğuna değinen Buruk, "Çok önemli bir şeyi yok. Bir darbe aldı. Devam etmeye çalıştı ama ağrısı olunca bıraktı. Yarın netleşir ama ciddi bir sakatlığı olacağını düşünüyorum. Lucas'tan sonra takımın enerjisi yükseldi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. O olduğunda topu kazanma süremiz, baskımız ve kalitemiz net bir şekilde artıyor. Bir sonraki maçta bizimle olmayacak. Umarım tek maç ceza alır ve bir sonraki Avrupa maçında bizimle olur." şeklinde görüş belirtti.

Kadroya almadıkları Wilfried Zaha'nın uzun süre oynamadığını belirten Buruk, "Zaha'nın bir oynama isteği vardı. İki maçta süre verdik. Yüzde 100 hazır olmadığını gördüm. Bugün onu kullanmadık. Daha hazır hale getirdikten sonra bizimle maçlara çıkacak. Onu koruyup iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Sezon çok uzun olacak. Korumamız altında dinlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

"Ziyech, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in kalitesini yukarı çekecek"

Buruk, yeni transfer Hakim Ziyech'in Süper Lig'in de kalitesini artıracağını söyledi.

Faslı yıldızın önemli bir futbolcu olduğuna değinen Buruk, "Ana pozisyonu sağ kanat. Forvet arkası da oynayabiliyor. Son milli maçlarda 8 numarada da kullanıldı. Çok yönlü bir oyuncu. Bunun için tercih ettik. Hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in kalitesini yukarı çekecek bir isim. Şu anda durumunu bilmiyorum. Takım antrenmanı yapmıyordu. En kısa sürede hazır hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Transfer konusunda acelemiz yok"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, orta saha transferi konusunda acelelerinin olmadığını ancak kadrodaki oyunculardan daha iyisini almak istediklerini belirtti.

Transfer sürecinde önlerine farkla seçenekler çıkabileceğini vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağız. Kalitesinden, oyunculuğundan, futbolundan emin olduğumuz, bize uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda da önemli oyuncularımız var. Gelecek futbolcunun elimizdekilerden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Böyle bir oyuncu arayışımız var. Bu bir süreç. Bu süreç içinde en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Haftalar geçtikçe yeni alternatifler de çıkabiliyor. Hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama alabileceğimiz oyuncunun bir an önce aramıza katılması faydalı olacak."

AA