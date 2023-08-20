İSTANBUL (AA) - Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "50 senedir bütün maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığın hiç görmedim. Türk futbolunun selameti ve geleceği için bu maçı dikkatle izleyin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Boey'e dirsek atıyor, ne hakem farkında ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme attı, çorabı yırtıldı, çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, atağı kesip lehimize faul veriyor. 21 tane faul yapmışız, 7 tane Trabzonspor'a çalmış. Muslera ceza sahası içinde hakeme geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor." diye konuştu.

Hakemin, Galatasaray'ı "doğradığını" söyleyen Özbek, "Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz. İnsanlara güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz her türlü zorluğa ve maliyete katlanarak insanlara bu zevki vermek istiyoruz. Böyle bir hakem çıkıyor kendini yere atana faul çalıyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum. Anlattığım pozisyonlara bakın ve yorum yapın. Bu tip davranışlardan, bu hareketlerden yorulduk." ifadelerini kullandı.

İki takımın sahaya çıktıktan sonra hakemi beklediğini ve bu süre içinde neler yaşandığını merak ettiğini dile getiren Özbek, "Sezonun daha ikinci maçını oynuyoruz. Her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, Galatasaray'ın hedefi belli. Galatasaray'ı bu hedefinden kimse çeviremez. Hakemleri de yeneceksin seviyesine geldik. TFF'ye ve MHK'ye sesleniyorum. Açın maçı defalarca izleyin. Bu sistemle bu şekilde memnunsanız yorum yapın, bir cevap verin. Söylediklerimiz haksızsa çıkın başkan haksız deyin. Federasyon bundan alınganlık gösterip ceza vermeye kalkarsa kendi tercihleri olur. İlk defa bir maçta iki takım sahada hazırken 5 dakika hakem bekledi. O arada ne oldu. Niye o kadar geç kaldınız? Aranızda, iki takım sahaya çıkmış hakemi bekliyorlar, böyle bir sahne gördünüz mü? Bu iş giderek köpürmeye, büyümeye namzet. Hiç öyle bir şey istemiyoruz. Atilla Karaoğlan'a federasyon ne yapacak?" şeklinde konuştu.

Maçta yaşanan pozisyonların sezon içinde takipçisi olacaklarını söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı şunları kaydetti:

"Biz Galatasaray'ın lehine olanı çal aleyhine olanı çalma diye bir şeyi savunmuyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Kötü yönetimi sadece Galatasaray'ın aleyhine yapılanları zikretmek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine yapılıyorsa o da bir hata. Çok iyi bir takımımız var. Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Bakalım bundan sonra birisi dirsek attığında penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor ceza sahası içinde penaltı veriliyor mu verilmiyor mu takipçisi olacağız. Muhteşem bir takım kuruyoruz, Türk futbolsevere iyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Galip geldim diye bunları söylememin sebebi hakemin kötü yönetimi. Bundan sonra düzelmesi için kendimi ifade etmek istedim. Bunları hiçbir takım için istemem."