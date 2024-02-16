Ankara

Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macaristan ve Avrupa güvenliği açısından Türkiye'nin anahtar role sahip bir ülke olduğunu belirten Szijjarto, "Bugün Avrupa, Avrupa Birliği (AB) önünde yığılan zorlukları Türkiye ile işbirliği olmadan bu zorluklarla mücadelede baş edemeyiz." diye konuştu.

Szijjarto, bunun enerji güvenliği ve ekonomi güvenliği konuları için de geçerli olduğunu kaydederek, AB'nin Türkiye'ye, Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Yasa dışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını engelleyemezsek, Avrupa'yı kaybedeceğiz, biz bunu istemiyoruz" ifadesini kullanan Szijjarto, bunun için sürekli olarak yasa dışı göç baskısına karşı Türkiye'yi desteklediğini aktardı.

Szijjarto, enerji güvenliği hakkında, "Bizim için doğal gaz tedariki Türkiye'siz mümkün değildir, Türkiye en önemli ülke bu konuda, en güvenli, en güvenilir ve en öngörülebilir transit ortağımızdır, Macar doğal gazının tedarikinin sağlanmasında." ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, Macaristan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Szijjarto, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırı için Türkiye'deki Katolik topluluğuna taziyelerini ileterek, Türk hükümetine ve Türk yetkililerine etkin önlemler aldıkları ve saldırıyı düzenleyenleri hızlıca ortaya çıkardıkları için teşekkür etti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalanlar için de taziye ve dayanışma dileklerini ifade eden Szijjarto, kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

Szijjarto, Türkiye'nin enerji güvenliği konusunu, siyasi ve ekonomik silah olarak kullanmadığını vurguladı.

Türkiye'nin terörizme karşı adımlarını takdirle karşıladıklarını belirten Szijjarto, bütün dünyanın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Szijjarto, Avrupa'nın ve AB'nin Türkiye'nin ortaklığına ihtiyaç duyduğunu ve daha sıkı işbirliğiyle kaybedilen rekabet gücünün elde edilebileceğini dile getirerek, "Temmuzun başından itibaren başlayacak olan AB dönem başkanlığımızda, AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının modernleştirilmesine öncelik vereceğiz ve kapsamının daha da artırılması konusunda adımlar atacağız." diye konuştu.

Vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda da ilerleme kaydetmek istediklerini aktaran Szijjarto, "Dönem başkanlığımızda, AB ve Türkiye arasındaki ortaklık konseyinin tekrar toplanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü

Szijjarto, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neredeyse 2 yıldır sürdüğüne işaret ederek, "Maalesef şunu görüyoruz ki; AB ve Transatlantik dünyası bir savaş psikozu içindeler ve barıştan yana çok az sayıda cesaretli çıkmaktadır. NATO toplantılarında da bu anlamda sayımız çok değil, burada bulunanların dışında." ifadesini kullandı.

Zamanın, savaş meydanında çözüm bulunamayacağını ve savaşta sadece ölülerin bulunabileceğini gösterdiğini söyleyen Szijjarto, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, ne kadar çok silah taşınırsa o kadar çok yıkım olacaktır. Biz de Türkiye gibi barıştan yanayız. Türkiye'ye takdirimizi ve teşekkürümüzü ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Szijjarto, iki ülke arasında arabuluculuk konusunda başarılı olduğu için Türkiye'ye ve Türk hükümetine teşekkür ederek, bir an evvel barış görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin çabasını sürdürmesini dilediğini söyledi.

Aklıselimin öne alınması gerektiğine dikkati çeken Szijjarto, "Doğrudan NATO ve Rusya arasındaki çarpışmanın önüne geçmeliyiz ki; NATO, savaşan taraf haline gelmesin. Biz bunun için, barış için gelecekte de her şeyi yapacağız. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin görüşünün böyle olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.