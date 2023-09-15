Haber: Mert Osman Erman

Savcılar, cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla ilgili bir suç şikayeti üzerine mahkemenin bir uzaklaştırma kararı vermesini istedi.

Bay Rubiales, 46 yaşında, İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra İspanya'nın zaferini kutlarken onu öpmek suretiyle Bayan Hermoso'ya cinsel saldırıda bulunduğunu reddetti.

Bayan Hermoso, öpüşmeye onay vermediğini söylüyor

Eski futbol federasyonu (RFEF) başkanı, bu hafta pozisyonundan istifa etmeden önce iki suçlamayı reddetmek için kapalı bir mahkeme oturumunda göründü.

Başkan Francisco de Jorge tarafından yönetilen mahkeme, davanın mahkemeye gitmek üzere gitmeyeceğini henüz belirlemedi.

İspanya, 20 Ağustos'ta Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'nı kazandı, ancak Bay Rubiales'ın final düdüğünden sonra kutlamalar sırasındaki eylemleri nedeniyle zaferi o zamandan beri gölgede kaldı.

Bay Rubiales, siyah bir takım elbise ve beyaz bir gömlek giyerek mahkemeye geldi ve hakim tarafından sorgulanan iddiaları reddettikten sonra avukatı Olga Tubau ile birlikte mahkemeden ayrıldı.

Savcı, onun Jenni Hermoso'dan beş yüz m (bin altı yüz fit) yaklaşmasını veya iletişim kurmasını yasaklamasını istedi.

Bay Rubiales, başını ellerinin arasında tuttuğunda ve onu öptüğünde bu eylemin karşılıklı ve gönüllü olduğunu iddia etmeye devam ediyor. En sonunda federasyon başkanı olarak istifasını verdi ve "Gerçeğe inanıyorum ve her şeyin benim gücümde olması için her şeyi yapacağım" dedi.

Bayan Hermoso, 33 yaşında, çalışma, spor veya sosyal bir ortamda hiçbir kişinin böyle rızasız bir davranışın kurbanı olmaması gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı: "Kendimi savunmasız ve içgüdüsel, cinsiyetçi, yersiz bir hareketin kurbanı olarak hissettim, tarafımdan hiçbir onay olmadan."

Mahkeme, merasimden önce, sırasında ve sonra bir dizi video inceleyerek davanın mahkemeye gitme kararını verecek

Öpüşmenin "tüm açılardan" anını görmek istediğini belirtti. Ayrıca Sydney'deki stadyumu terk ederken soyunma odasındaki kutlamaların ve takım otobüsündeki kutlamaların videolarını inceleyecek.

Bay Rubiales başlangıçta FIFA tarafından askıya alındı, sonunda RFEF başkanı ve UEFA başkan yardımcısı olarak görevinden istifa etti.

Haftalarca istifasını reddetmiş, kamuoyu yoklamaları, İspanyolların %70'den fazlasının davranışlarını kabul edilemez bulduğunu göstermiştir.

Geçen ay RFEF'ye yönelik bir konuşmasında "dimnitirmeğeceğim" - istifa etmeyeceğim - sözlerini beş kez tekrarladı.

Piers Morgan ile yaptığı bir televizyon röportajında, futbolcunun öpüldüğü sırada onu yukarı kaldırdığını, tam tersi olduğunu tekrarladı. "Hızlıca öpüştük, iki ondalık saniye, ama bundan yaratılan şey çılgınca" dedi.

Sydney'deki olaylar İspanyol futbolunu sarsmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında kadın takımının koçu Jorge Vida kovuldu ve yerine yardımcı koç Montse Tomé, takımı yöneten ilk kadın olan kişi tarafından değiştirildi.

Vilda'nın kendi federasyonundaki rolü de tartışmalıydı. Bir yıl önce kadınlar takımının, La Roja olarak bilinen, durumun milli takımın duygusal durumlarını ve ruh sağlıklarını etkilediğini iddia ederek istifa ettiği 15 üyesi bulunuyor.

Tomé, bu ayın ilerleyen günlerinde İsveç ve İsviçre'ye karşı oynanacak olan iki UEFA Kadınlar Uluslar Ligi maçı öncesinde ilk kadrosunu duyuracak.

Ancak, 41 İspanyol oyuncu, federasyonun merkezinde yapısal değişiklikler talep etti ve şimdiye kadar attığı adımlardan memnun olmadı.