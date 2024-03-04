Berlin

Ver.di tarafından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Cargo ve Lufthansa Technik çalışanlarının son grevinden beri Lufthansa Grubu, daha uygun iş ücreti teklifi sunmadı, bu nedenle Lufthansa'nın yolcu alanlarında yer hizmetleri çalışanları 7 Mart Perşembe günü saat 04.00'te greve gidecek.

Grevin 9 Mart Cumartesi günü saat 07.10'da sona ermesi planlanıyor.

Sendika, söz konusu 2 günlük grev girişimiyle Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

En az 500 avro olmak üzere yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5'lik ücret artışı talep eden sendika, buna ek olarak çalışanlara yüksek enflasyonun telafisi için tek seferlik 3 bin avroluk ikramiye verilmesini de istiyor.

Lufthansa ise 28 aylık süre için yüzde 10 daha yüksek maaş teklif ediyor.

Şirket, uyarı grevlerinin devam etmesini eleştirerek, özellikle Ver.di'nin müzakere masasına dönmek için öne sürdüğü önkoşulları kabul etmemişti.

Toplu sözleşme görüşmelerinin beşincisinin 13 ve 14 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Grev, Lufthansa çalışanlarının son iki aydaki dördüncü grevi olacak. Daha önce de şirketin teknik ve kargo bölümlerinde çalışanlar dördüncü toplu sözleşme görüşmelerinde şirketin ücret teklifinin değişmemesi üzerine geçen hafta 3 günlük greve gitmişti.

Lufthansa'daki yer hizmetleri personeli ise 7 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde de uyarı grevlerine gitmiş, hava yolu şirketi çoğu uçuşunu iptal ederken, yüz binlerce yolcu etkilenmişti.

Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarının planlanan grevi, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken geldi.

Alman Demiryolları da dahil olmak üzere Almanya'da kamunun toplu taşıma şirketinde çalışanlar son zamanlarda ücret artışı ve çalışma koşulları konularında grevlere gidiyor.

"Uyarı grevlerinin" genellikle bir pazarlık taktiği olarak kullanıldığı ülkede, işverenler artan maliyetlerle karşı karşıya olduğu için görüşmelerin sendikalar için zor geçmesi bekleniyor.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), iş bırakma eylemlerini, ülkenin GSYH'sinin 2023'te yüzde 0,3 küçülmesinin potansiyel faktörlerinden biri olarak göstermişti.

Öte yandan Verdi adına Lufthansa ile müzakereleri yürüten Marvin Rechinsky, Lufthansa’nın bu hafta rekor yıllık kar açıklaması ve yönetim kurulu üyelerinin ikramiyelerinin önemli ölçüde artırılmasının beklendiğini belirterek, "Saat ücretleri bazen 13 avro olan yer hizmeti çalışanlarının Almanya'nın en pahalı şehirlerinde ay sonunu nasıl getirdiklerine kimse inanmak istemiyor." ifadesini kullandı.