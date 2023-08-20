Haber: Mert Osman Erman

Bir hemşirenin Chester'daki bir hastanede işlediği suçlarla ilgili bağımsız bir inceleme, Cuma günü verilen kararın ardından emredildi.

Ancak iki ailenin avukatları, bu incelemenin yeterince ileri gitmediğini ve "gerçek etkili" olması için yasal olması gerektiğini belirttiler.

Hükümet, incelemenin derslerin öğrenilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Letby, 2015-16 yılları arasında Chester Kontesi Hastanesi'nde yedi bebek cinayeti işlemekle suçlandı ve altı diğer bebek üzerinde cinayet teşebbüsünde bulunmakla suçlandıktan sonra 10 aylık bir davanın ardından suçlu bulundu.

İki cinayet teşebbüsünden aklanırken, jüri altı diğer davada karar veremedi. Pazartesi günü ceza alacak.

Ayrıca, şimdi, neonatal hemşiresi tarafından bebeklerin cinayetleri ve cinayet teşebbüslerine yol açan olaylar hakkında koşulların inceleneceği bir inceleme yapılacak.

Yasal olmayan inceleme hakkındaki duyuru, davanın incelenmesinde ne kadar etkili olacağı konusunda görüşleri böldü.

İki aileyi temsil eden hukuk firması Slater and Gordon, yasal olmayan bir incelemenin "yeterli olmadığını" ve derslerin hastane, NHS ve daha geniş tıbbi meslek tarafından öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

"Fakat yasal olmayan bir inceleme, tanıkları kanıtlar sunmaya veya belgeleri sunmaya zorlama yetkisine sahip değildir ve şahitlerin iyi niyetine dayanmak zorundadır," dedi firma bir açıklamada.

İşçi Partisi Chester Şehri Milletvekili Samantha Dixon, bir yargıcın incelemeyi yönetmesi gerektiğini ve mevcut durumun, incelemenin "şahitlerin katılımına iyi niyetine dayanacağını" vurgulayarak BBC'ye söyledi.

Buna karşılık, Muhafazakar Milletvekili Dr. Caroline Johnson, mevcut yaklaşıma katıldığını söyledi.

Dr. Johnson, sağlık seçim komitesinde oturan, danışman pediatri uzmanı ve milletvekili olan Dr. Johnson, derslerin hızlı bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini ve ek yetkiler gerekiyorsa hükümetin daha sonra yasal bir inceleme emri verebileceğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına konuşurken, "İnsanların aynı şekilde zorlanamayabileceğini anlıyorum, yine de insanların yine de ileri gitmelerini umuyorum," dedi.

Diğer doğum üniteleri için yasal olmayan incelemeleri yöneten Dr. Bill Kirkup, deneyimlerinde uyumsuzluğun bir sorun olmadığını ve insanların "hazır ve istekli olduklarını" söyledi.

BBC'ye hasta güvenliği soruşturmacısı olarak konuşan Kirkup, Letby davası ile yaptığı incelemeler arasında "üstünlükleri koruma" suçlamalarına karşı personel endişelerini dinleme üzerine yaygın özellikler belirlediğini söyledi.

Kararın ardından Chester Kontesi Hastanesi NHS Vakfı, suçların hastanelerinde yaşandığını ve o zamandan beri hizmetlerinde "önemli değişiklikler" yapıldığını "son derece üzgün" olduklarını söyledi.

Hastanenin eski başkanı Tony Chambers ve hastanede Letby çalıştığı dönemde görev yapmış eski tıbbi direktör Ian Harvey, incelemeye tam olarak işbirliği yapacaklarını söylediler.