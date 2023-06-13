İSTANBUL AA- L'Oreal Türkiye açıklamasına göre, şirket, deprem bölgesi için gerçekleştirdiği nakdi ve ayni yardımların yanı sıra bölgeye "nefes" olacak anlamlı bir adım daha attı. Marka, "Güzellikle nefes olmak" için deprem bölgesinde mobil güzellik servisleri tırı ve mobil çocuk parkı projesini hayata geçirdi.

İhtiyaç Haritası ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında hizmet veren tır, 1 ay boyunca 7 bin ücretsiz servis verilmesini sağladı.

Hatay ve Kahramanmaraş'tan sonra Adıyaman'a da servis vererek vatandaşlara hizmet eden "#GüzellikleNefesOluyoruz Mobil Güzellik Tırı"nda, ücretsiz saç kesimi ve boya servisi sunuldu. Tırda aynı zamanda cilt bakımı ve makyaj uygulaması da gerçekleştirildi. Binlerce kadına saç, cilt bakım ve makyaj servisi sağlayan mobil tır, hem iç tasarımı hem de servisi ile tam bir deneyim alanı sundu.

Marka, deprem bölgesindeki 3 bini aşkın çocuğun yüzünü güldürmek için çalıştı

"#GüzellikleNefesOluyoruz Güzellik Servisleri Tırı"na, mobil çocuk parkı da eşlik etti. Tır ile bölgeyi dolaşan mobil parkta, çocuklar keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Akşamüstleri tırın dışında bulunan LED ekran ile çocuk filmi yayını yapıldı ve çocuklara patlamış mısır servis edildi. L'Oreal Türkiye, oyun parkıyla deprem bölgesindeki çocukların gülümsemesini sağlamak için çalıştı.

"Güzellik tırımız, kadınlara ve çocuklara nefes oldu"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen L'Oreal Türkiye Ülke Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, şunları kaydetti:

"Birlikte inşa ederek deprem bölgesine gönderdiğimiz mobil güzellik servisleri tırımızın hem yetişkinler hem de çocuklar için bir umut, bir nefes olduğuna inanıyoruz. Afetin ilk gününden bugüne maddi ve ayni yardımlarımızı gerçekleştirdik ama yardımlarımızın bölgeyi kalkındırmak için sürdürülebilir olması da oldukça önemli. Bu girişimimiz için dört ana iş birimimizle deprem mağduru binlerce vatandaşımızın hayatına dokunmak adına tek yürek olarak çalıştık. İhtiyaç Haritası'na ve UCİM'e de bu projede yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. 'Anlamlı Markalar Devrimimiz' kapsamında markalarımızın her birinin geliştirdiği toplumsal ve çevresel fayda projeleri ile etki ve kapsam alanımızı hem çeşitlendiriyor hem genişletiyoruz. Bütün projelerimizi deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız, etkimizi çoğaltarak ilerlemek."

#GüzellikleNefesOluyoruz" söyleminin çıkış noktasına da değinen Gökçen, "Artık hep birlikte derin bir nefes alıp yeniden güzelliklere yüzümüzü dönme zamanı, yeniden ayağa kalkarak hayat ile tüm mücadelemizi en güçlü biçimde, birlikte verme zamanı... Bunu gelecek nesillere, yaşadığımız dünyaya borçluyuz. Hayatın, güzel günler umuduyla nefes aldığımız, güzellikle önce nefes sonra umut olduğumuz uzun soluklu bir maraton olduğunu biliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bugüne kadar güzellikle nefesleri kestik şimdi güzellikle nefes olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada aktarılanlara göre, L'Oreal Türkiye çatısı altında yer alan 10 marka, varoluş amaçlarıyla uyumlu olarak sosyal ve çevresel fayda projelerini bölgedeki hayatlara dokunacak şekilde kurguluyor ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Buna göre, L'Oreal Türkiye çatısı altındaki markaların faaliyetleri şöyle:

" - Garnier, Hayata Destek Derneği iş birliğiyle kurduğu sürdürülebilir solar güneş panelleri ile 3 ilde 43 noktada, günde 860 kişinin temiz sıcak su ihtiyacını karşılıyor.

- Armani, 'Acqua for Life' projesi kapsamında, deprem bölgesinde 5 bin kişiye temiz su sağlamayı hedefliyor.

- L'Oreal Professionnel, 'Head Up' projesi ile kuaförlerin mental sağlığını iyileştirme adına hareket ediyor ve ücretsiz eğitimler sunuyor.

- L'Oreal Paris, TOG iş birliği ile depremden etkilenen genç kadınlar için L'Oreal Paris Eğitim Bursu oluşturmak için çalışıyor.

- Kerastase markası, 'Kerastase Power Talks' ile kariyerlerinin başındaki genç kadınların öz güvenlerini artırmaları için kadınlardan mentörlük alacağı programını başlatıyor.

- Vichy, KAGİDER iş birliği ile deprem bölgelerindeki kadınların güçlendirilmesi için psikolojik destek ve iş imkanı sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

- La Roche-Posay, kanserli çocuklara tedavi desteği ve ürün desteği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

- CeraVe, mobil tırı ile cilt bakım servislerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

- Kiehl's ise Koruncuk Vakfı iş birliği ile 'Çocuklara İyi Gelecek' projesiyle depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim ve temel ihtiyaçlarına destek oluyor.

- Lancome, 'Write Her Future' projesiyle bölgedeki kadınları güçlendirmek için ilk adımını attı."