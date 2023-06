ESKİŞEHİR AA- lkokulda sınıfının okuma yazmayı öğrenen ilk öğrencisi olduğundan öğretmeninin diğer arkadaşlarına yardımcı etmesini istemesiyle öğretmenlik hayali kuran Olgun, ortaokulu da bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatına devam edemedi.

Genç yaşta evlenen ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Olgun, eşinin ve annesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdürmeye karar verdi. Olgun, bu yolda ilerlemek için açık öğretim lisesini bitirdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 2020 yılında tamamlayan Olgun, 2023 yılında Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kapsamındaki stajı için Eskişehir'e geldi. 3 çocuk annesi Retibe Olgun'un stajı sırasında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandı.

Bazı yakınlarını ve komşularını depremde kaybeden Olgun'un Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Küçükdalyan Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı ev de ağır hasar aldı.

Depremlerin ardından ailesiyle birlikte Eskişehir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğan Aslan Bey Yurdu'nda misafir edilen Olgun, AÜ'nün Hatay'ın Belen ilçesinde kurduğu Oyun Evi'nde de gönüllü öğretmenlik yaptı.

Pedagojik formasyon ve staj eğitimini başarılıyla tamamlayıp, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmaya hak kazanan Olgun, AÜ Açıköğretim Sistemi'nden mezun olanlar için düzenlenen törene annesi Behire Harnupoğlu ile katılarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

"Eşim sayesinde tekrar ayağa kalktım"

Olgun, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerini çok kötü etkilediğini söyledi.

Evlerinin hasar gördüğünü söyleyen Olgun, "Deprem çok kötü etkiledi. Şöyle ki evimiz, mahallemiz, arkadaşlarımız, komşularımız her şeyi kaybettik. Vatanımız elimizden gitti sayılır. Şu an yurtta kalıyorum." dedi.

Retibe Olgun, eğitim sürecinin çok zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En büyük destekçim annem ve eşim oldu. Eşim her zaman yanımdaydı. Her vazgeçmek istediğimde en büyük destekçim oldu. Eşim Yahya Olgun, Allah tarafından hayallerimi gerçekleştirmem için gönderilmiş özel insan diye düşünüyorum. Hayatın her alanında yanımdaydı ve ne zaman pes etmeye kalksam gücümün tükendiğini hissetsem eşim sayesinde tekrar ayağa kalktım. Eskisinden daha güçlü adımlar attım. Öğretmenlik hayalini ilkokuldan itibaren kurmaya başladım. Öğretmen olma isteğimi ilkokul öğretmenimden aldım. 8 yaşındayken bana bu görevi yüklemişti. Okumayı ilk ben çözdüğüm için çözmeyen arkadaşlarıma destek olmamı istedi. O gün öğretmenlik aşkını kalbime bırakan ilkokul öğretmenim oldu."

Olgun, mezuniyetinin deprem felaketine denk gelmesinin kendisini etkilediğini vurguladı.

"Bütün zorluklara rağmen öğretmenimin bana yüklediği bu görevi yerine getirmek için hayatımı ortaya koydum." diyen Olgun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem dolayısıyla şu an sevincimi paylaşacağım hiç kimsem yok. Bu anı bu şekilde değil daha mutlu yaşayacağımı hayal etmiştim. Bana 'Doğru yoldasın, devam et' diyen arkadaşlarımın, dostlarımın hiçbiri şu an yanımda yok. Hayattalarsa bile hangi şehirde olduklarını bilmiyorum. Eğer beni görüyorlarsa, sesimi duyuyorlarsa bana ulaşmalarını istiyorum. Çünkü bu güzel anı onlarla yaşamayı çok isterdim."