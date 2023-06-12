MERSİN AA- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'ne gelen tatilciler, sezon hazırlıklarını tamamlayan işletmelerde konaklıyor.

Bölgede tatil yapan yerli ve yabancı turistler, plajda güneşlenip denizde vakit geçiriyor. Tatilciler aynı zamanda tekne turları ve su sporları organizasyonlarına da katılıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, yaz sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Turizm sezonun iyi geçeceğinden ümitliyim. Deprem nedeniyle oluşan boşluğu, yurt dışından gelecek gurbetçi tatilcilerimiz ve bayram sonrası okulların tatile girmesi dolduracaktır. Rezervasyonlar genelde yurt dışından yaptırılıyor. Bölgemizin, turizmdeki doluluktan mahrum kalmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.