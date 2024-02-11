Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.

İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

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Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.

Kaynak: AA