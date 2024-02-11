Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.

İlk yarı

7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında araya giren Eduardo, Djiku'nun müdahalesine rağmen Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Sisto'yu gördü. Sisto'nun penaltı noktası üzerinden şutunda kaleci Livakovic'ten dönen topu sol çaprazdan Augusto düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1.

18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.

24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.

53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.

59. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün kale sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Hadergjonaj'ın pasında sol kanatta topla buluşan Augusto, ceza yayı üzerine gelerek yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kontrpiyede kalan Livakovic'in bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.

77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.