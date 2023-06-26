İSTANBUL - Zeynep Türkoğlu, Gülcan Tezcan ve Selva Yeşil’in sunumuyla Radyo Esenler’de dinleyiciyle buluşan “Lokal Anestezi” programının bu haftaki konuğu, Öbür Dünya Meşk Topluluğu’ndan Ali Ömer Yurddaş oldu. Sezonun son programında grubun oluşum aşamasından müziğin evrimsel sürecine, meşk icrasının ruhu dinlendiren tarafından küçük gruplar ve küçük etkileşimlerin kıymetine kadar tüm detaylara değinildi. Yurddaş grupla ilgili, “Grupta izleyici ve katılımcı yok. Enstrümanını alan geliyor, çalan da var eseri sözlü icra eden de var” dedi.

“Uluslararası bir grup olduğunun da altını çizmekte fayda var”

Öbür Dünya Meşk Topluluğu’nun isminin hikâyesine değinen Yurddaş, topluluğun yaş ortalamasının 19-45 arasında olduğunu belirterek “İçlerinde profesyonel olarak müzikle uğraşan da var, amatör olarak müzikle ilgilenen de. Uluslararası bir grup olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bahreynli Omar’dan tutun da Katalonyalı, Rus, Fransız gibi çeşitli milletlerden isimler bir arada. Sonradan Müslüman olan isimlerin grubu oluşturması da bir nevi ‘öbür dünya’ çalışması diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Küçük Ayasofya’da toplandıklarını belirten Yurddaş ayrıca programda şunlara değindi: “Haftada bir kere toplanıyoruz. Ayrıca repertuarımızı da hicri aydaki özel günleri göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz.”

HABER: SELÇUK BULUT