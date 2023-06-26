İSTANBUL - Kurban Bayramı’na yönelik bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk bir şekilde kutladığımızı belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek adına önemli ve anlamlı bir fırsattır. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın Yüce Türk Milleti’ne ve İslam Alemi’ne barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramlarımızı bundan sonraki zamanlarda daha güzel ve daha huzurlu günlerde kutlamak en büyük arzumuzdur. Bayramın aynı zamanda da kırgınlıkların son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Bu yıl yaşadığımız deprem felaketlerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Yüce Türk Milleti’nin, Büyükçekmece Ailemin Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Sağlık, esenlik, mutluluk içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı diliyorum."

HABER: MERVE ELÇİ

HABER: METE YILMAZ