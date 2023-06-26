İSTANBUL - Esenler Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT) tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline “Afet Bilinci ve Farkındalık” eğitimi verildi. Eğitimler sonrası Tahliye ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi personele; ESKAT eğitmenleri tarafından afet bilinci, toplanma alanları, psikolog destek ekipleri, afet çantasının hazırlanması ve tahliye konularında bilgi verildi. Daha sonra tahliye aşamasına geçildi. İlk siren sesi ile birlikte binada bulunanlar masaların altına veya yanına Çök – Kapan – Tutun hareketini yaptılar, ikinci siren sesinin duyulmasının ardından çalışanlar 3 dakika gibi kısa bir sürede binayı terk ederek toplanma alanına intikal ettiler. Zabıta Müdürlüğü personellerinin çevre emniyetini sağlamasının ardından yangın söndürme eğitimi verildi. Tatbikata katılanlara yangın söndürme tüpü kullanımı öğretildi ve yangına müdahale işlemi yapıldı.

HABER: MERVE ELÇİ