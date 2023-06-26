İSTANBUL - Beykoz Belediyesi çatısı altında kış dönemi boyunca ustalar eşliğinde geniş bir yelpazede hobi ve sanat eğitimi veren BEYSEM, okulların kapanmasıyla eğlence dolu bir yaz için kapılarını açıyor.  

Eyüpsultan Belediyesi’nin İslahiye’de yaptığı kalıcı konutlar teslim edildi Eyüpsultan Belediyesi’nin İslahiye’de yaptığı kalıcı konutlar teslim edildi

Eğitimler & Atölyeler & Geziler

Eğitimler, atölyeler, ufuk açıcı gezi ve aktivitelerle hazırlanan kurslara gelecek öğrenciler yaz boyunca hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Alanında uzman öğretmenler tarafında verilecek eğitimler; Akıl ve Zekâ Oyunları, Oyunlarla İngilizce, Temel Müzik Eğitimi, Drama, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Eğlenceli Düşünce Atölyesi olmak üzere 7 branştan oluşacak. 10 Temmuz 2023 Pazartesi-11 Ağustos 2023 Cuma tarihleri arasında sürecek eğitimlerden 2.-3.-4.-5.-6. ve 7. sınıf öğrencileri yararlanabilecek.

BEYSEM’de eğlence dolu bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerin kendilerine en yakın kurs noktasına giderek yaptırmaları gerekiyor.

HABER: SELÇUK BULUT 