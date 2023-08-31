VARŞOVA (AA)

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının İspanya'nın Toledo kentindeki gayriresmi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Landsbergis, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Landsbergis, Ukrayna'nın Rusya ile savaşını kazanana kadar desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zafere kadar Ukrayna'nın yanında olmamız gerektiği konusunda çok net olmalıyız. Çünkü bunu söyleyemiyoruz. Bu da aklımızda başka seçenekler olduğu anlamına geliyor ve diğer tek seçenek Putin'in zaferi. Bence buradaki hiç kimse Putin'in kazanmasını istemiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın zaferinin Avrupa için "felaket" anlamına geleceğinin altını çizen Landsbergis, "Sadece benim ülkem için değil, Karadeniz'in doğusundaki diğer ülkeler için de bir felaket anlamına gelir ki bu durumda Karadeniz prensipte Rusya'nın kontrolünde bir deniz haline gelecektir. Dolayısıyla spesifik olmalıyız, Ukrayna'nın zaferi için plan yapmalıyız ve Ukrayna'nın zafere ulaşması için gerekenleri sağlamalıyız ki onlar savaşırken arkalarında olduğumuzu bilsinler, sonra da bizim güvenliğimiz ve özgürlükleri için cephede olsunlar." diye konuştu.

Landsbergis, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şeylerin taahhüt edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Savaşta zafer kazanmak zor bir süreç. Zafer, çok aşamalı, çok operasyonlu ve denizde, havada ve karada çok çaba gerektiren bir süreçtir. Putin'in değil Ukrayna'nın kazanmasını istiyorsak onlara istediklerini vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı ülkelerde yorgunluk ve bitkinlik olduğunu hissettiğini aktaran Landsbergis, bunun anlaşılabilir bir durum olduğunu ancak Ukrayna'nın zafere ulaşması için çabalanması gerektiğini belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da uluslararası hukuka değinerek, "Rusya'nın savaş suçları" için özel bir mahkemenin kurulmasına dair yasal bir yol bulunması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşa başlamadan önce "özel bir operasyon" düzenlemek için yola çıktığını anımsatan Tsahkna, "Putin'in altı günlük bir özel operasyon planı vardı ama şimdi bir buçuk yıldır tam ölçekli bir savaş var ve Ukraynalılar savaşıyor. Biz onları destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tsahkna, Ukrayna'yı desteklemekten yorulmamak gerektiğine işaret ederek, "Bu bir savaş filmi değil. Bir ya da iki saat kadar süren ve sonraki filmi beklediğimiz bir süreç değil. Bu, gerçek bir savaş ve Ukraynalıları desteklemeliyiz. Savaş alanında en iyi evlatlarını kaybediyorlar ve onların da başarı hikayeleri var." dedi.