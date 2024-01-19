Haber: Damla Oya Erman

78 yolcudan oluşan bu koalisyon, Miray Cruises'ın müşteri fonlarından yaklaşık 16 milyon dolar aldığını ve bu parayı bir gemiye depozito yapmak için kullandığını iddia ediyor.

Miray Cruises, binlerce yolcuyu üç yıl boyunca ağırlayacak bir gemi satın almayı başaramayınca, Kasım ayında seyahati iki hafta önce ani bir şekilde iptal etti. Yolcular, Miray'ın ödemelerinin peşin sermaye için kullanılmadığına dair verdikleri güvenceye rağmen, paranın bir gemi depozitosu için kullanıldığını iddia ediyorlar.

Mektup, Markenzy Lapointe'e, Miray Cruises'ın sahibi olan ve Güney Florida Bölgesi Federal Savcısı olan ABD savcısına gönderildi. Miray Cruises ve Lapointe'in ofisi, şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Life at Sea Cruises, başlangıçta dünya çapında üç yıl sürecek bir seyahat için çekici bir teklif sunuyordu: Yılda yaklaşık 38,500 dolara kadar düşük bir maliyetle seyahat etme şansı. Bazı müşterilerin bu fırsattan yararlanabilmek için evlerini veya iş yerlerini sattığı bildirildi.

Ancak Miray Cruises, Kasım ayında yola çıkmadan sadece iki hafta önce bir gemi temin edemediğini açıkladı. İptal sonrasında bazı müşteriler, sağlık sorunlarından mali sıkıntılara kadar bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldılar. Bir grup yolcu, Miray Cruises'a karşı bir suç soruşturması başlatılmadan önce herhangi bir geri ödeme alamadıklarını iddia ediyor.