Trablus

Dibeybe'nin başkent Trablus'taki bazı belediye başkanları ve önde gelen isimlerle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamalar, sosyal medya hesabı Facebook'ta "Hükümetimiz" adlı platformda yayınlandı.

Libya'da çatışmaların yeniden başlamasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Dibeybe, ülkenin sorumsuzca atılan hiçbir adımı kaldıramayacağını dile getirdi.

Dibeybe, güvenlik ve istikrarın sürmesi için tüm güvenlik birimleriyle işbirliğinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca sosyal ve güvenlik çabalarının birleştirilmesi, geçmişteki çatışmaların yansımalarının ortadan kaldırılması ve tarafları ve nedeni ne olursa olsun benzer çatışmaların yaşanmasının önüne geçilmesi için çalışılması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

Ateşkes sağlanmıştı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin Ayn Zara bölgesi ve güneyinde geçen pazartesi günü çatışmalar yaşanmıştı.

İki gün süren çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti dün Mahmud Hamza'nın teslim edilmesinin ardından ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Libya'da ateşkes öncesi yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği duyurulmuştu.

AA