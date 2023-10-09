Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek.

"Özgürlerin toprağı" anlamına gelen Liberya, geçmişte köleleştirilmiş Afrika asıllı Amerikalıların "özgür çocukları" tarafından kurulmuş olmasıyla öne çıkıyor.

Etiyopya'dan sonra Afrika'nın sömürge yönetimi görmemiş ülkesi ve kıtanın en eski cumhuriyeti Liberya, son dönemde iki iç savaşa sahne olsa da bugün bu zor günleri geride bırakmış görünüyor.

Cumhurbaşkanlığı için 20 adayın yarıştığı seçimlerde eski futbol yıldızı ve mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ikinci dönemde de koltuğunu korumak istiyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede 2,4 milyon seçmen, 15 vilayette kurulacak sandıklarda oy verecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanının yanı sıra 73 milletvekilini de seçecek.

Seçimleri yerli ve yabancı gözlemciler de takip edecek.

Ülkedeki siyasi yapı

Liberya'da yasama organı, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşuyor.

Temsilciler Meclisine 73 kişi oy çoğunluğuna göre 6 yıllığına, Senatoya ise 30 kişi 9 yıllığına seçiliyor.

Doğrudan halk tarafından 6 yıl için seçilen devlet başkanı, en fazla iki dönem (12 yıl) görev yapabiliyor.

Anayasaya göre Liberya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için her adayın oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışıyor.

İkinci tura kalınması halinde Seçim Komisyonu tarafından yeni seçim tarihi belirleniyor.

Liberya'da yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde iktidardaki Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) Başkanı George Manneh Weah ve muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin isimleri öne çıkıyor.

George Manneh Weah

2017'deki cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda kazanan 57 yaşındaki Weah, ikinci ve son 6 yıllık dönemi için yarışıyor.

Futbol kariyerine 1981'de başlayan Weah, 60 kez milli takım forması giydi.

Kariyerinde "Yılın Afrikalı Futbolcusu", "Yılın Futbolcusu", "FIFA Fair Play","Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu" gibi önemli ödülleri olan gol kralı Weah, Paris'teki PSG, Milan ve Bayern Münih, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi takımlarda top koşturdu.

Weah, 15 seneden fazladır, Senato'da geçirdiği 3 yıl da dahil olmak üzere "spor ikonu" statüsüne uygun siyasi güvenilirlik inşa etti.

Joseph Nyumah Boakai

78 yaşındaki Boakai, 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Weah'a karşı seçimi ikinci turda kaybetti.

Bürokrat kökenli olduğu bilinen Boakai, 1972'de Liberya Üniversitesinde işletme eğitimi, 1975'te de ABD'de tarım eğitimi aldı.

Kamu ve özel sektörlerde çalışan Boakai, 1983-1985 yıllarında Devlet Başkanı Samuel Doe döneminde Tarım Bakanı olarak görev yaptı. Aynı dönemde Bokai, 15 ülkenin Batı Afrika Pirinç Geliştirme Derneği Başkanlığını yürüttü.

Boakai, 1992'de Liberya Petrol Rafineri Şirketinde genel müdürlük, daha sonra Washington'daki Dünya Bankasında danışmanlık görevlerinde bulundu.

Joseph Nyumah Boakai, 2006-2018'de dönemin ve Afrika kıtasının ilk kadın Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in yardımcılığını yaptı.