Rinkevics, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair CNN'e konuştu.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleme kaydettiğine işaret eden Rinkevics, bunun, Batı'nın Kiev yönetimine silah tedarik etmemesi ve bazı kullanım sınırlaması getirmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Rinkevics, Ukrayna'nın verilen silahlarla Rusya'ya saldırmasını engellemenin gerçekçi ve pragmatik bir sebebinin bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Rinkevics, ayrıca Ukrayna'nın savaşı kaybetmesinin kendilerinin güvenliğini olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de The Economist'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiğini belirtmişti.