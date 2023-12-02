Haber: Damla Oya Erman

1195 yılında "fakir ve hasta" insanlara yardım etmek amacıyla kurulan hastane, mahkumları, din adamlarını ve düla hizmetkârlarını yaklaşık 300 yıl boyunca barındırmıştır. 1511'de ise St. John’s College tarafından değiştirilmiştir.

2010 yılında ilk kez kazılan mezarlık, iskelet, izotop ve genetik verilerin birleştirildiği bir çalışmayla incelenmiş ve 400'den fazla gömü üzerinde analiz yapılmıştır.

Leicester Üniversitesi'nden Profesör John Robb, "Cambridge gibi tüm Orta Çağ kasabaları, ihtiyaç içinde bir denizdi" diyor. "Daha şanslı olan bazı fakir insanlar, hayatları boyunca hastanede yatak ve yemek hakkı kazandılar. Seçim kriterleri, malzeme ihtiyacı, yerel politika ve manevi değerlerin bir karışımı olurdu."

Yayınlanan çalışma, leprozlar, hamile kadınlar ve delilerin kabul edilmediği, ancak dindarlığın bir şart olduğu bir yardım sisteminin nasıl işlediği konusunda yeni içgörüler sunuyor. Hastanedeki mahkumların, bağışçılarının ruhları için dua etmeleri gerekiyordu ve bu da hastaneyi bir tür dua fabrikası haline getiriyordu.

Ortalama olarak, mahkumlar kasaba halkına kıyasla bir inç daha kısaydı ve kemiklerinde çocukluklarını açlık ve hastalık etkileyen belirtiler vardı. Ancak, fiziksel travma vakalarının daha düşük olduğu görülerek, hastane ortamının fiziksel zorlukları veya riskleri hafiflettiği düşünülmektedir.

Hastaneye gömülen çocuklar, yaşlarına göre ortalama beş yıl boyunca küçük boyutluydu. Robb, "Hastane çocukları muhtemelen yetimdi" diyor.

Zor durumdaki bireylerin yanı sıra, belirli iskeletler zorluklara dair daha az belirti gösterdi ve bunlar muhtemelen yeterli beslenme alabilen ve manuel işle uğraşmayan bireylerdi. Profesör Robb, bu bireylerin "muhtemelen Cambridge Üniversitesi'nin erken öğrencileri olduğunu" öne sürüyor.

Araştırmacılar, ayrıca, ilerleyen yıllarda daha düşük kalitede bir diyeti gösteren izotop seviyelerine sahip sekiz hastane sakinini tanımladılar. Bu bireyler, muhtemelen çalışamaz hale geldikten sonra yoksulluktan düşmüş olan 'utanmış fakirler'i temsil edebilir. Robb, "Teolojik doktrinler, ahlaki düzeni tehdit eden utanmış fakirlere yardım etmeyi teşvik etti, çünkü bu kişiler ahlaki bir şekilde yaşayabilir ve başarılı olabilir, ancak şansın cilvesine uğrayabilirlerdi" diyor.

Bu çalışma, Orta Çağ yoksulluğundaki çeşitliliği gösteren önemli bir örnektir. Farklı geçmişlere ve farklı yaşam hikayelerine sahip bireyler, yardım gerektiren bir durumda bulunmuşlardır. Ayrıca, bu durum, hastanenin 300 yıl boyunca nasıl ayakta kaldığına dair ışık tutmaktadır. "Yardım etmeye karar verdiler ve bu, yalnızca yasal görevlerini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda fakir ve hasta yetimlerden duyulan acıma, dindar bilginlere destek vermenin manevi yararı, başarılı, dürüst bireylerin benzer şekilde felakete uğradığında onarıcı yardımın olduğuna dair bağışçıların hissedeceği güvence gibi bir dizi bağışçı ve duygu durumuna hitap eden durumlar sağladı" diyor yazarlar.