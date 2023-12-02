Haber: Damla Oya Erman

İspanya'nın Cantabria eyaletine bağlı Ribamontán al Monte belediyesinde yer alan La Garma mağara kompleksinde yapılan son arkeolojik çalışmada, 16,800 yıl öncesine ait bir Paleolitik konutun keşfedildiği açıklandı.

La Garma mağara kompleksi, bölgedeki parietal sanat taşıyan önemli bir paleoantropolojik mağara sistemidir ve bu mağara sisteminde, Paleolitik dönemin en iyi korunmuş zeminlerinden biri bulunmaktadır. 4,000'den fazla fosil ve 500'den fazla grafik birimi içeren bu alanda, Cantabria Üniversitesi'nden Pablo Arias ve Roberto Ontañón liderliğindeki bir proje, dünyanın en iyi korunmuş Paleolitik konutlarından birine rastlandığını duyurdu.

16,800 yıllık bu Paleolitik konut, oval bir alanı çevreleyen taş bloklar ve stalagmitlerle sınırlanmış ve mağara duvarına dayalı bir sabit yapı ile tanımlanmıştır. Toplamda 5 metrekarelik bir alana yayılan bu konut, odak noktasında bir kamp ateşi barındırmaktadır.

Magdalenian avcı-toplayıcılarına ait günlük yaşam izlerini içeren konutta, taş imalatı, kemik ve geyik boynuzu aletleri, kürk işleme gibi çeşitli aktivitelere dair kanıtlar bulunmuştur. Toplamda 4,614 nesnenin belgelendiği bu keşifte, geyik, at ve bizon kemikleri, 600 adet çakmak taşı, iğneler, proto-mızrak ucu ve deniz salyangozları kabukları gibi çeşitli objeler ortaya çıkarılmıştır.

Araştırmacılar ayrıca, Avrupa Paleolitik dönemine özgü önemli bir artefakt olan oyulmuş bir aurochs falanksı üzerine işlenmiş hem hayvan hem de insan figürlerini içeren dekore edilmiş kemikler buldular.

Keşfin ulusal önemi göz önüne alındığında, ekip yenilikçi ve müdahale etmeyen teknikleri kullanarak bu konutun detaylı incelemesini gerçekleştirdi. Bu teknikler arasında sürekli toprak tomografisi, 3D kartografi, moleküler ve genetik analiz, kütle spektrometrisi ve hiperspektral görüntüleme yer almaktadır.