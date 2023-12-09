Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna'nın ilk hanımefendisi, ABD'deki Cumhuriyetçi senatörlerin önemli bir yardım tasarısını bloke ettiği bir gün sonrasında Pazar günü Laura Kuenssberg ile konuştu.

Bu tasarı, Ukrayna'ya 60 milyar doların üzerinde destek sağlayacaktı.

Zelenska, Rus füze saldırısının ardından konuşarak, "Dünya yorulursa, sadece bizi ölüme terk ederler" dedi.

Beyaz Saray, Ukrayna için ABD fonlarının yakında tükenebileceğini uyardı, ancak Cumhuriyetçiler, daha fazla yardımı yetkilendirmek için Başkan Joe Biden ve Kongre'deki Demokratlardan ABD sınır önlemleri için finansman konusunda anlaşma yapmalarını bekliyor.

Başkan Biden, Ukrayna yardımına anlaşmaya varılamamasının President Vladimir Putin için bir "hediye" olacağını söyleyerek, tarihçilerin "özgürlük davasına sırtını dönenleri sert bir şekilde yargılayacağını" uyardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yasa dışı işgali üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen, birinci hanımefendi finansmanın gecikmesi konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Pazar günü yayınlanacak olan özel bir röportajda Olena Zelenska, yardımın yavaşlamasının ülkesi için bir "ölümcül tehlike" olduğunu BBC'ye söyledi.

"Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu durumdan bıkmamız mümkün değil, çünkü eğer bıkar ve yorulursak, ölürüz.

Ve eğer dünya yorulursa, sadece bizi ölüme terk ederler."

İlk hanımefendi devam etti: "Bize yardım etme konusundaki tutkulu isteğin solabileceğine dair işaretleri görmek bize büyük acı veriyor.

Bu bizim için bir yaşam meselesi. Bu yüzden bunu görmek acı veriyor."

İngiltere de Washington DC'deki politikacılara Ukrayna için bir anlaşma yapmaları konusunda baskı yapmaktadır.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron, bu hafta Washington ziyareti sırasında ABD'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'ya karşı savaşını destekleyen Batı koalisyonunun "anahtar figürü" olduğunu söyledi.

ABD'yi, Rus kuvvetlerine karşı savaşın devam etmesi için gereken milyarlarca dolarlık finansal desteği engelleyerek Putin'e bir "Noel hediyesi" vermemeye çağırdı.

Uluslararası topluluğun Ukrayna'ya yönelik tutumu şüphesiz değişmiştir.

Washington DC'deki gürültülü destek garanti edilemez - ancak çatışmanın temelleri hareket etmemiştir.

Avrupa'nın doğusundaki bir ülke, Kremlin'in yasa dışı işgalini püskürtmeye çalışmaya devam ediyor.

Ukrayna, silahlı kuvvetleriyle Şubat 2022'de ülkenin istila edilmesini engellediğinde dünyayı şaşırttı.

Batılı ülkeler, karşılığında verdikleri destekle onları şaşırttı.

Ancak Ukrayna, diğer ülkelerin zenginliği ve desteği olmadan aynı şekilde devam edemez.

İlk hanımefendinin uyarıları, bunu kristal bir şekilde ortaya koymaya yönelik gibi görünüyor.