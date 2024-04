Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek konserde ünlü şarkıcı, geniş bir repertuvarla hayranlarını müzikal yolculuğa çıkaracak.

"Adagio", "Je t'aime", "I Will Love Again" ve "Love by Grace" gibi şarkılarıyla tanınan Belçika-İtalyan kökenli Fabian, yirmiden fazla dilde söylediği şarkılarının ve uluslararası ödüllerinin yanı sıra güçlü vokali ve sahne performansıyla da dikkati çekiyor.