ANKARA AA- Kuzey Kore'nin son yıllarda askeri geçitlerle meydan okumaları ve füze denemeleriyle sıkça gündeme gelen silah kapasitesi, ülkenin lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretinin "gıda ve teknoloji ithalatı" karşılığında "silah ticareti" yorumlarının ardından tekrar tartışılmaya başladı.

Pyongyang'ın askeri gücünün yanı sıra nükleer ve füze geliştirme programları, ülkenin silah kapasitesi konusunda öteden beri merak uyandırıyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle cephane stoklarını yoğun şekilde kullanan Rusya, artan ihtiyaçları için müttefikleriyle işbirliği arayışını sürdürüyor.

Dolayısıyla Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya ziyaretinde "gıda ve teknoloji ithalatı karşılığında silah" anlaşması imzalanacağı yorumları yapılıyor.

AA muhabiri, kapalı bir rejim olan ve hakkındaki bilgiler, açık kaynaklı istihbarat verilerinden ve uluslararası basındaki az sayıda haberden oluşan Kuzey Kore'nin askeri kapasitesi, nükleer ve füze denemelerine ilişkin güncel verileri derledi.

Kuzey Kore'nin askeri kapasitesi

ABD ve müttefiklerinin "ciddi güvenlik tehdidi" olarak gördüğü Pyongyang'ın, dünyanın en büyük konvansiyonel askeri güçlerinden birine sahip olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının tahminlerine göre, dünyanın "en yoksul" ülkeleri arasında yer alan Kuzey Kore, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık dörtte birini ordusuna harcıyor.

ABD merkezli RAND Corporation'ın yayımladığı "Kuzey Kore'nin Konvansiyonel Topçuları (North Korean Conventional Artillery)" başlıklı raporda, Kuzey Kore'nin şu anda Güney ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca dizilmiş, 25 kilometre menzilli top mermisi ve roket atma kapasitesine sahip yaklaşık 4 bin 800 orta menzilli topu olduğu ileri sürüldü.

Güney Kore'nin kalabalık şehirlerine ulaşabilen bu topçu sistemlerinin kullanılması halinde yaklaşık bir saatte 100 binden fazla kişinin öleceği tahmin ediliyor.

Amerikan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) raporuna göre de Kuzey Kore'nin elinde yaklaşık 5 bin 500 topçu ve füze sistemi, 4 bin tank ve 2 bin 500 zırhlı araç bulunuyor.

Raporda, bu ülkenin kimyasal ve biyolojik silahlara da sahip olduğu öne sürüldü.

Yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf, 600 bin yedek askeri bulunuyor

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsünün (IISS) "Military Balance 2023" adlı raporunda da Kuzey Kore'nin yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf ve 600 bin yedek askeriyle "dünyanın en büyük dördüncü ordusuna" sahip olduğu iddia edildi.

Ülkede kadınlar için de zorunlu olan askerlik hizmetinin, acil durumlarda süresiz uzatılabildiği belirtilen raporda, yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf askerden 1,1 milyonunun kara kuvvetleri mensubu olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'nin füzeleri

Son yıllarda füze kapasitesini geliştiren Kuzey Kore'nin, çeşitli özelliklere sahip 1000'i aşkın kısa ve orta menzilli füzesi olduğu iddia ediliyor. Pyongyang yönetimi, bunlar arasında ABD'yi vurabilecek uzun menzilli füzelerin de bulunduğunu öne sürüyor.

Kuzey Kore, füze geliştirme programlarına Sovyetler Birliği'nden aldığı SS-1c (Scud-B) füzelerini kullanarak başladı.

Füze geliştirme programını 1990'da 1500 kilometre menzilli "Nodong-1" sürdüren Kuzey Kore, 2017'de menzilini 1900 kilometreye kadar geliştirdiği, katı yakıtla çalışan "Pukguksong" tipi füze denemesini başarıyla yaptığını açıkladı.

Sovyetler Birliği'ne ait "R-27 Zyb" (SS-N-6 Serb.) tipi füzeden geliştirilen Hwasong-10 adıyla da bilinen "Musudan" tipi füze denemelerine de 2016'da başlayan Kuzey Kore, 4 bin kilometre menzilli füzelerin denemelerinden yalnızca ikisinde başarılı oldu.

Pyongyang tarafından geliştirilen bir diğer orta menzilli balistik füze de 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12. Füzenin 2022'de denendiği açıklanırken, envanterinde 10 bin kilometre menzilli Hwasong-15, 13 bin kilometre menzilli Hwasong-15 ile 15 bin kilometre menzilli Hwasong-17'nin de yer aldığı belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin 15 bin kilometreden fazla menzile sahip kıtalar arası balistik füzesi (ICBM) Hwasong-18'in temmuz ayında yapılan denemesinde, 74 dakikalık uçuş süresiyle 6 bin 600 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşıldığı açıklanmıştı.

Pyongyang'ın balistik füze fırlatma kapasitesi bulunan Gorae veya Pongdae sınıfı 71 "Sinpo-B" denizaltısının olduğu da aktarılıyor.

Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin ayrıca çoğu eski nesil Sovyet ve Çin menşeli farklı tiplerde yaklaşık 950 uçağa sahip olduğu belirtiliyor.

Nükleer silah geliştirme çalışmaları

Kore Savaşı'nda ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer saldırıyla tehdit etmesinin ardından nükleer silah geliştirme programlarına yönelen Pyongyang, bu yöndeki ilk çalışmalarını 1950'lerde başlattı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2006'da Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı nükleer denemesi yaptığını açıklayarak ülkeye yaptırımlar uygulamaya başladı.

Kuzey Kore, 2009'da nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası görüşmeleri askıya aldı.

Pyongyang, 2017'deki son nükleer denemesinin şimdiye kadarki "en güçlü deneme" olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer deneme tesisi Punggye-ri'deki patlamanın gücünün 100-370 kiloton olduğu ve ABD'nin 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı bombadan en az 6 kat daha güçlü olduğu tahmin ediliyor.