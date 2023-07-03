ANKARA AA- Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in resmi devlet televizyonu KCTV'ye dayandırdığı habere göre, ülkenin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler, San Francisco merkezli şirketin "May Circuits '23" yarışmasına katıldı.

İlk 5 sırayı alan Kuzey Koreli öğrenciler, yarışmada tam puan almayı başardı.

HackerEarth'ün düzenlediği yarışmada ilk 3 sırayı alan öğrenciler, toplam 225 dolar değerinde Amazon alışveriş kuponu kazandı.

Ancak Washington yönetiminin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları nedeniyle firmanın ödül kazanan öğrencilere kuponları nasıl ulaştıracağı bilinmiyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future'da kıdemli bir istihbarat analisti olan Mitch Haszard, basına verdiği demeçte, bu tür yarışmaların Kuzey Koreli öğrencilerin becerilerini geliştirmede büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'de başarılı öğrencilerin devlet güdümünde olduğu ve son yıllarda da bu öğrencilerin istihbarat edinme amacıyla bilgisayar korsanlığına yönlendirildiği kaydediliyor.

Kuzey Kore bilgisayar korsanlığı faaliyetleriyle gündemde

Güney Kore, 18 Nisan'da Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubunun, 61 farklı kurumun bilgisayarlarını hackleyerek siber saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 13 Haziran'da Atomic Wallet isimli kripto para uygulaması üzerindeki 100 milyon dolardan fazla değerde dijital parayı çaldığı ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler, 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.