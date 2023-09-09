ANKARA (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri, ülkesinin kuruluşunun 75. yılında düzenlenen askeri geçit törenine kızı Kim Ju-ae ile katıldı.

Kim, törene katılan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çinli heyeti ve Rusya'dan askeri müzik ve dans topluluğunu karşıladı.

Tören, Kuzey Kore'nin bu yıl düzenlediği üçüncü askeri geçit töreni olma özelliğini taşıyor.

Kuzey Kore'de, temmuzda 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü için askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Törende, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) ve insansız hava araçları (İHA) sergilenmişti.

Kuzey Kore liderinin kızı Kim Ju-ae, Kasım 2022'den bu yana çok sayıda askeri etkinliğe katıldı.

Güney Kore'den Liu'nun Kuzey'i ziyaretine ilişkin değerlendirme

Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında, Liu'nun ziyareti, Kuzey Kore ve Çin arasındaki ekonomik bağları geliştirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilmişti.

Açıklamada, 2018'de Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü kutlamalarına Çin'i temsil etmek üzere katılan yetkilinin daha yüksek bir rütbeye sahip olduğuna işaret edilerek, Çin'in, artan Rusya-Kuzey Kore işbirliğini tam anlamıyla kabullenmediği yorumu yapılmıştı.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.