Haber: Mert Osman Erman

Her iki heyet de genellikle muazzam askeri geçit törenleri ile işaretlenen Pyongyang'daki Kore Savaşı'nın sona erişinin 70. yıldönümü kutlamalarına katılacaklar.

Bu ziyaretler, ülke pandemiyi dışarıda tutma çabasıyla sınırlarını kapattığından beri Kuzey Kore'ye yapılan ilk ziyaretlerdir.

Bu, Pyongyang'ın sınır politikalarında bir değişiklik sinyali verip vermediği belirsizliğini koruyor.

Kendini izole eden Kuzey Kore, 2020'nin başlarında Rusya ve Çin dahil, ana ekonomik ve siyasi ortakları ile dahi tüm ticari ve diplomatik ilişkileri kesmişti.

Hatta gıda ve ilaç gibi temel malların ithalatını bile durdurmuştu.

Kuzey Kore, nükleer programı nedeniyle uygulanan sıkı uluslararası yaptırımlar nedeniyle zaten gıda sıkıntısı yaşıyordu ve sınır kapanması bu durumu daha da kötüleştirdi.

Bazı analistler, bu yılın "Zafer Günü" geçit törenine Çin ve Rusya elçilerinin dahil edilmesinin, Covid kısıtlamalarının olası bir gevşemesine işaret ettiğini söylüyor.

Bu, Kuzey Kore devlet medyasında maskesiz dolaşan Kuzey Korelilerin görüntülerinin yayınlandığı haftalar sonra geldi.

Sergey Şoygu liderliğindeki Rus heyeti Salı günü geç saatlerde Kuzey Kore'ye ulaştı ve Pyongyang'daki bir havalimanında pistte sıcak bir karşılama aldı.

Şoygu, selamlayan askerler ve "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sayın Sergey Şoygu'ya Hoşgeldiniz!" yazılı Korece ve Rusça bir kırmızı pankonun yanından geçti.

Çin heyeti ise Çin Komünist Partisi'nin merkezi politika yapma komitesinin bir üyesi olan Li Hongzhong tarafından yönetilecek ve parti sözcüsüne göre Çarşamba günü bir zaman diliminde gelecek.

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'nin uzun süredir süregelen müttefikleridir.

Pekin, 1950 sonbaharında Kuzey Kore'ye destek olmak için askerler göndermişti. O dönemdeki Sovyetler Birliği de Kuzey Kore'ye savaşta destek sağlamıştı.

1991'de SSCB'nin çöküşünden bu yana, Rusya, Kuzey Kore için ABD'ye karşı bir doğal müttefik olarak kalmıştır. Washington, aslında Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya askeri yardım sağlamakla suçlamış ve bu iddiaları hem Pyongyang hem de Moskova reddetmiştir.

Şoygu'nun ziyareti aynı zamanda Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir döneme denk gelmektedir. Pekin ve Washington arasındaki ilişkiler de Tayvan nedeniyle gergin durumdadır.

ABD, geçen hafta Amerikan askeri Travis King'in Kuzey Kore'ye kaçtıktan sonra Pyongyang ile görüşme çabasında olduğunu açıklamıştı.

Özel King, disiplin cezasıyla yüzleşmek üzere ABD'ye dönmek üzereyken, Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran Silahsız Bölge (DMZ) içindeki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde bir tur sırasında Kuzey Kore'ye sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Pazartesi günü özel King konusunda Kuzey Kore ile diyalog yapıldığını ancak ayrıntı vermediğini açıkladı.