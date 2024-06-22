Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile İsrail arasında artan gerilimin çatışmaya dönüşme riski, uluslararası alanda endişeye yol açtı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık ayrıca, Lübnan'da bulunan ve acil bir ihtiyacı olmayan tüm vatandaşların mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları, ayrılamayacak olanların da derhal büyükelçilik ile temasa geçmeleri çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu ve uluslararası toplumun olası bir çatışma durumunda vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını gösteriyor.