Yatırım, üretim ve ihracata yönelik finansman desteğini artıran Kuveyt Türk, ihracatın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile protokol imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 'öncü' katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ihracatçı firmalara desteğini artırarak Türkiye’nin cari dengesine katkı sunuyor.

Daha önce Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekleyen Kuveyt Türk, BAİB ile protokol imzaladı.

BAİB'in Antalya'daki merkezinde düzenlen törende iş birliği protokolünü, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza ve Kuveyt Türk Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Erdal Özbilir imza altına aldı.

Yapılan iş birliği kapsamında Kuveyt Türk, BAİB üyesi ihracatçı firmalara, uygun kar oranlarında finansman kullandırımı ve özel indirimli dış ticaret komisyon paketleri gibi birçok fırsat sunacak.

BAİB üyesi ihracatçılar, Kuveyt Türk Mobil ve internet şube üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve komisyonsuz şekilde yapabilecek.

BAİB üyesi firmalara, ihracat bedellerinin Kuveyt Türk'teki hesaplarına gelmesi şartıyla yabancı para cinsi finansman kullanımında indirim uygulanacak. TL kredilerde ise firmalara uygun kar marjıyla işletme finansmanı kullanma imkanı sunulacak. Ayrıca BAİB üyelerine, işletme sermayelerinin finansmanı için Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi kullanımında öncelik tanınacak.

AA