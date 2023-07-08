Opel, haziranda gerçekleştirdiği 9 bin 109 adetlik satış ve yüzde 8,2’lik payla toplam pazarda 4’üncü sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, yeni nesil modelleriyle tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Sınıfının en iddialı modelleriyle otomotiv pazarındaki yükselişini aralıksız sürdüren Opel, bu durumu satış rakamlarında da ortaya koyuyor. Yıl başından bu yana büyük bir ivmeyle satışlarını artıran Opel, haziran ayında gerçekleştirdiği 9 bin 109 adetlik satış ve yüzde 8,2’lik payla toplam pazarda 4’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye, Opel’in global pazarları arasında en yüksek pazar payı elde eden ülke oldu. Haziran ayında Opel, binek araç pazarında gerçekleştirdiği 8 bin 393 adetlik satışla, yüzde 9,3’lük pazar payına ulaştı ve pazarda 3’üncü sırada yer aldı.

Böylece Opel haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre binek araçlarda satışlarını yüzde 135, ticari araçlarda yüzde 32, toplam pazarda ise yüzde 121’lik artış sağlamış oldu.

- Opel, ilk 6 aylık dönemde, geçen yılın ilk yarısına göre satışlarını yüzde 130 artırdı

Verilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında ise Opel, 38 bin 718 adetlik satışa ulaşarak, 2022’de gerçekleştirdiği 36 bin 725 bin adetlik toplam satışı geride bırakmış oldu.

Opel, bu performansıyla ilk 6 aylık dönemde, geçen yılın ilk yarısına göre satışlarını yüzde 130 artırmayı başardı. Markanın bu yüksek performansında başrolü Corsa ve Crossland modelleri paylaştı.

Opel’in Türkiye’de en çok satış yaptığı model olan Corsa, haziran ayında 4 bin 207, ilk 6 aylık dönemde ise 12 bin 222 adetlik satışla B-HB segmentinin ikinci modeli olarak öne çıktı.

Corsa, haziran ayında ulaştığı 4 bin 207 adetlik satışla Opel tarihinin model bazlı en yüksek aylık satış rakamına ulaştı ve bir başka rekora imza attı. Opel’in en fazla tercih edilen ikinci modeli olan Crossland ise, haziranda gerçekleştirdiği 2 bin 366 adetlik satışla B-SUV pazarının ikinci sırasındaki yerini korudu.

Crossland de tıpkı Corsa gibi bugüne kadarki en yüksek aylık satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Markanın diğer B-SUV modeli olan Mokka’yla birlikte Opel, B-SUV segmentinin en çok tercih edilen ikinci markası olarak dikkati çekiyor. Markanın en yeni oyuncularından Astra da ithal C-HB segmentinde öne çıkmayı başardı. Yeni Astra’da kısa sürede segmentinde ithal kompakt HB modelleri içinde liderliğe yükselmesiyle göz doldurdu.

- 'Hedefimiz yılın en fazla elektrikli araç satan markalarından biri olmak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Opel tarihinin en iyi 6 aylık performansını gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Geçen yıl toplamda 36 bin 725 adet araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise henüz ilk 6 ayda 38 bin 718 adetlik satışla 2022’yi geride bıraktık. Bu yıl için sene başında planımız 51 bin adet seviyesindeydi. Artan performansımız ve tüketicilerin markamıza olan ilgisi sayesinde bu hedefi 60 bin üstü olarak revize ettik.' ifadelerini kullandı.

Elektrikli otomobil pazarında da Opel'in başarısının artarak devam ettiğini ifade eden Emre Özocak, şunları kaydetti:

'Arkamızda bıraktığımız son iki ayda gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla elektrikli araç piyasasında oldukça iddialı bir konuma geldik. Mayıs ayında Mokka Elektrik en çok satın alınan elektrikli otomobil modeli olurken, Corsa Elektrik ise haziran ayında Türkiye’nin en çok satılan 2. elektrikli otomobili oldu. Markamızın sıra dışı hatlarını taşıyan Mokka Elektrik, 318 adetle mayıs ayının lideri olurken, sınıfının en başarılı modellerinden olan modelimiz Corsa Elektrik, 332 adetle haziran ayında elektrikli araç pazarında 2'inci sıraya yerleşti.

Haziranda her iki modelimizle toplamda 403 adetlik satış gerçekleştirdik ve yüzde 16’lık pazar payıyla 2'inci sırada yer aldık. Elektrikli araçlardaki atağımız yeni lanse ettiğimiz Astra Elektrik’in itici gücüyle sürecek. Hedefimiz yılın en fazla elektrikli araç satan markalarından biri olmak.'

AA