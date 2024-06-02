Bayramda kurban kesecek tüketiciler, etleri saklamak için derin dondurucu, kıymasını evde çekmek isteyenler ise kıyma makinesi gibi ürünlere yöneliyor.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla mutfak eşyaları sektöründe hareketlilik olduğunu söyledi.

Özellikle bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi gibi ürünlere ciddi bir talep oluştuğunun altını çizen Öksüz, "Bunun yanı sıra büyük boy paslanmaz çelik tencere ve yanmaz, yapışmaz tencere gruplarında da ayrı artış söz konusu. Eti kesmek kadar aileyle o sabah pişirip yeme isteği de büyük boy tencere gruplarına gözle görülür bir talep oluşturdu." diye konuştu.

Çelik tencere üretiminde yüzde 60 artış var

Mesut Öksüz, söz konusu taleplerin karşılanabilmesi için gerekli üretimlerin yapıldığını ve stokların oluşturulduğunu kaydederek, çelik tencerede üretim bazında yüzde 60'lık artış olduğunu dile getirdi.

Plastik kova, leğen gibi kurban kesiminde çokça kullanılan ürünlerde son bir ayda başlayan talep artışının son günlerde de devam ettiğine dikkati çeken Öksüz, yüzde 30-40'lara varan oranlarda artışlar olduğunu belirtti.

Önceki yıllara göre enflasyon bazında ürün fiyatlarında artışlar yaşandığını anlatan Öksüz, bu sebeple tüketicilerin son dönemde set yerine tekil ürünler almayı tercih ettiğini aktardı.

Tüketicilerin en çok aldığı ürünlerin bıçak, kıyma makinesi, kesme tahtaları ve panolar olduğunu belirten Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bu yıl kurban kesimine daha fazla ağırlık vermeye başladılar. Tabii pandemiyle mutfaklarda daha fazla vakit geçirmeye başladığımız, dışarıda yeme-içmenin daha azaldığı bir dönemde mutfaktaki vakit geçirme nedeniyle alışverişlerde bir artış var. Saklama kapları, kesme tahtası, bıçaklar, kıyma makinesi gruplarında bu yıl yüzde 40'lık bir hareketlilik söz konusu."

Tencere, tava, bıçak setlerine talep yoğun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da Kurban Bayramı öncesinin, e-ticaret alanında da yapılan kampanyalarla mutfak ekipmanları, elektronik ve ev aletleri gibi kategorilerde belirgin artışların gözlemlendiği bir dönem olduğunu söyledi.

Tencere, tava, bıçak setleri, buzdolabı, derin dondurucu, kıyma makinesinin yanı sıra bayramlık ürünlerin de bu dönemde yoğun talep gördüğünü kaydeden Özkara, "Kurban Bayramı süresince e-ticaret siparişlerinde yüzde 26'lık bir artış bekliyoruz. Satıştaki bu artış platformların ve KOBİ'lerin bu döneme özel indirimler ve kampanyalar düzenlemeleriyle de doğrudan bağlantılı." diye konuştu.

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız da beyaz eşya sektöründe taksit komisyonlarının yüksek olması sebebiyle hareketliliğin çok fazla olmadığını belirterek, tüketicilerin söz konusu ürünlere yönelik alışverişlerini son zamana bırakma ihtimalinin de olduğunu bildirdi.

Yıldız, Kurban Bayramının haziran ayının ortasında olduğu için satışların bu ay artış gösterebileceği öngörüsünde bulundu. Yıldız, yeni ürünlerin elektrik tüketimlerinin de düşük olduğu için kullanıcıların enerjiden tasarruf ettiğini sözlerine ekledi.