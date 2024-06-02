Bu yıl 14 Haziran'da okulların kapanması, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı ve o güne rastlayan Babalar Günü'nün aynı hafta kutlanacağını anımsatan Çevikoğlu, çocuklara karne hediyesi ve bayramlıklar, babalara yönelik ürünlerle kurbanlıklara özgü eşyalara yoğun talep beklediklerini bildirdi.

Çevikoğlu, "Mayıs sonu itibarıyla başlayan indirim kampanyalarının artarak devam etmesiyle sektörün yoğun alışverişlere sahne olacağını tahmin ediyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi, okullardaki mezuniyet törenleri, Kurban Bayramı, Babalar Günü, yaz tatili ve düğünlerin başlaması dolayısıyla haziranda e-ticaret sektöründe 250 milyar liralık rekor ciro bekliyoruz. Sektörün geçen seneki aylık ortalaması 150 milyar lira." diye konuştu.

Kurban alımlarında bile e-ticaret kullanılmaya başlandı

Çevikoğlu, özellikle ebeveynlerin karne heyecanı yaşayan çocukları için tablet, cep telefonu, oyun konsolları gibi elektronik eşyaların yanı sıra bisiklet, kaykay gibi ürünlere de yoğun talep gösterdiklerini dile getirdi. Özellikle bayramlık kıyafetlerin satışlarında artış görüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak, kıyma makinesi, et kancası, et döveceği gibi ekipmanlar ile derin dondurucu satışlarının arttığı bilgisini verdi. Çevikoğlu, "Kurban alımlarında da e-ticaret sektörü tercih edilmeye başladı." ifadesini kullandı.

Hakan Çevikoğlu, bayram tatili dolayısıyla insanların yoğun olarak şehir dışına çıkacaklarına dikkati çekerek, bu nedenle internet üzerinden mayo, güneş kremi, havlu, tatil paketi gibi ürünlerin de tercih edildiğini bildirdi.

Babalar Günü'nün de kutlanacağı bu ayda, cüzdan, cep telefonu, akıllı saat gibi ürünlerin hediye olarak alındığına işaret eden Çevikoğlu, çeşitli özel ürünlerin de satışa sunulduğunu, alternatif olarak bunların da tercih edilebileceğini kaydetti.

Çevikoğlu, okulların tatile gireceği dönem mezuniyet törenleri ile düğünlerin de artacağını, bu tür etkinliklerin e-ticarete artış olarak yansıdığını anlattı. Özellikle abiye kıyafetler, süs eşyaları, kına ve düğün malzemelerinin satışı ile kiralanmasında yoğunluk beklediklerini dile getiren Çevikoğlu, indirim kampanyalarının da bu süreçte artacağını söyledi.

ETİD Başkanı Çevikoğlu, ücretsiz ya da indirimli kargo kampanyalarının alışverişi cazip hale getireceğini, tüketicilerin de güvenli platformları tercih etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.