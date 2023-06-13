İstanbul

Kulüpler Birliği Vakfı (KBV), taraftar etkileşim partneri "Socios.com"un üst yöneticisi (CEO) ve kurucusu Alexandre Dreyfus'a Türk futboluna spor ile blockchain alanındaki katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Türk futbolunda taraftar etkileşimini artırmak adına KBV ile 2021 yılında iş birliği yapan Socios.com'un kurucusu Dreyfus'u makamında ağırlayan genel sekreter Çağrı İlk, Türk futbol ekosistemi için bugüne kadar gerçekleştirdiği öncü projelerinden dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim etti.

UEFA'dan NBA'e, Premier Lig'den LaLiga'ya kadar dünyanın en büyük spor ligleri ve kulüplerinin partneri olan Socios.com, Süper Lig kulüplerinin profesyonelleri ile futbolun paydaşlarına yönelik çeşitli eğitimler ve organizasyonlar da gerçekleştirmişti.

İki kuruluş, ilerleyen günlerde futbolun teknoloji ile inovasyon dünyasının yeni trendlerine uyum sağlaması, finansal anlamda sürdürülebilir değer oluşturması adına çeşitli projeler ve ortak çalışmalara imza atacak.

AA