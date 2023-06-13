Ankara

Artistik buz patenine başlama ve devam ettirme serüvenini anlatan Müberra Çamaşırcı, "Yetişkin artistik buz pateni sporcusuyum, 17 yaşımdan beridir buz pateni yapıyorum. Küçükken annemle birlikte buz pateni yarışlarını seyrederdim, içimde yer etmiş bir spordu. Annemin de desteğiyle 17 yaşında bu spora başladım daha sonra antrenörlük eğitimi de alarak hocalığa da başladım. Hem aktif sporcu olarak yarışmalara katılıyorum hem de aynı zamanda minik sporcular yetiştiriyorum." diye konuştu.



Antrenör Timuçin Özbükücü ile hem antrenör hem de milli sporcu Naz Arıcı'nın koordinesinde diğer kadın sporcularla çok güzel bir şekilde yarışmalara devam ettiklerini belirten Müberra Çamaşırcı, şöyle devam etti:

"Birçok kız çocuğunu buz patenine yönlendiren aslında o beyaz buz patenini giyme arzusu oluyor. Aynı şekilde küçükken annemle seyrettiğimiz yarışmalardan ilham alıp 'bir kuğu gibi buzun üstünde süzülmek' fikriyle birlikte 17 yaşındayken annem elimden tuttu götürdü, buz patenine hobi amaçlı başlayıp buralara kadar geldim. Tabii ki çok büyük bir çaba, çok büyük bir emek istiyor çünkü yetişkin sporcu olmak kolay bir şey değil."

Buz pateninin disiplinli çalışmayı gerektirdiğini vurgulayan Müberra Çamaşırcı, "Tutkuyla ve arzuyla yaptığınız zaman sizin rahatlama alanınız oluyor. Moraliniz bozuk olduğunda, canınız sıkkın olduğunda, patenlerinizi giyip şöyle bir turlamak bile içinize su serpiyor, çok mutlu ediyor. Bu anlamda hayatıma çok olumlu katkıları oldu. 12 yıldır bu sporu yapıyorum, buz pateni motivasyonumu hep artırdı." ifadelerini kullandı.

Güzel bir takım olduklarını, antrenör Timuçin Özbükücü'nün emeğinin büyük olduğunu dile getiren Müberra Çamaşırcı, "Başımızda milli sporcumuz Naz Arıcı da var, birlikte dersler alıyoruz. Derslerde aldığımız bilgileri kendimiz uyarlayıp, geliştirmeye çalışıyoruz. Sporcu arkadaşlarımız Elif Sırma Özel, Fatma İrşat Yılmaz, Rengin Akın ile birlikte antrenmanlara katılıyoruz. Sporumuzu geliştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yurt dışındaki yarışmalara da katılmak istiyoruz"

Yeni hedefleri için de Müberra Çamaşırcı, "Buz pateni, ucu bucağı olmayan bir spor. Mesela birli jumpları (atlayış) yapıyorsunuz, ikilileri var, ikilileri yapıyorsunuz üçlüleri var. Amacımız performansımızı en iyi şekilde sergileyebilmek ve bir sonraki yarışmalara en güzel performansla çıkabilmek. Yurt dışındaki yarışmalara da katılmak istiyoruz, arkadaşlarımız bu sene katıldılar. İnşallah ben de seneye katılacağım. Hep bir adım daha yukarı performansımızı taşımaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Giyim tarzından dolayı bu spora başlamakta tereddüt yaşayanlar için de Müberra Çamaşırcı, şunları kaydetti:

"Korkmasınlar, başlasınlar çünkü gerçekten her şey cesaret ile oluyor. Bu spora başladığım zaman ilk başta tesettürlü olmamdan dolayı herkes çok yadırgadı. Hatta ilk başta yarışmalara sokmak istemediler, biraz öyle şeyler de yaşadım ama sonrasında insanların bakış açıları genişledi. Hatta bazen kayarken yanıma gelenlerden 'Ay ne kadar güzel, tesettürlüsünüz ama buz pateni yapıyorsunuz' şeklinde cümleler duymak, beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden spor için düşüncesi olanlar durmasınlar, başlasınlar, başörtüsü kesinlikle hiçbir şeyi yapmak için engel değildir."

Müberra Çamaşırcı'nın kayak sporcusu eşi Mustafa Çamaşırcı da eşinin evlenmeden önce de buz pateni yaptığını, 5 yıllık evli olduklarını belirterek, "Her zaman hayallerini gerçekleştirebilmesi için destek olmaya çalıştım, özellikle tesettürlü olarak buz pateni yapmasından dolayı gurur duydum. Evliliğimiz de sosyal hayatımız da gayet olumlu bir şekilde gelişti, çünkü ben de kayak sporu yapıyorum. Yurt dışına gittiğim zaman eşim de yurt dışındaki buz pistlerine gidiyor ben de kayağa gidiyorum, çok güzel bir ikili olduk diyebiliriz. İnşallah ileriki yıllarda da şampiyon olur." değerlendirmesinde bulundu.

AA