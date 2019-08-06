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ZEBUN / “Nefes almadan çığlık atamazsınız!”

Tüm zamanların en tüyler ürpertici korku serisi geliyor..

ZEBUN / “Nefes almadan çığlık atamazsınız!”

Tüm zamanların en tüyler ürpertici korku serisi geliyor..

06 Ağustos 2019 Salı 15:31
42 Okunma
ZEBUN / “Nefes almadan çığlık atamazsınız!”

HABER: HASRET DİLEK DELİER

ZER Film ile HM Production’un yapımını üstlendiği korku filmi ZEBUN’un çekimleri tamamlandı. Senaryo ve yönetmenliği Hakan Yusufoğulları ile Mesut Erbaş’ a ait olan ve izleyenleri her sahnesinde derinden etkileyeceği düşünülen korku filmi ZEBUN’ un önümüzdeki aylarda beyaz perdeye yansıması bekleniyor. Sahneleri İstanbul Çatalça’da kameraya yansıyan ZEBUN’un başrollerini podyumların eskimeyen yüzü Sema Şimşek ve başarılı tiyatro sanatçısı Hakan Akgün ile ekibin en küçük üyesi Almina Kahraman paylaşıyor.

TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK

Yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan ZEBUN, Türkiye’de çekilen korku filmleri sıralamasında en yüksek bütçeye sahip. Bu sıra dışı korku filmi ZEBUN’un senaryosunda olduğu kadar çekimlerinde de önemli ve duyarlı davranışlara yer verilmesi filmin seyirciye aktaracağı enerjiyi de farklı hale getiriyor. Örneğin; çekimler sırasında filme yansıyan sahnelerin aksine hiç bir canlıya zarar verilmemesi ve küçük oyuncu Almina’nın ürkütücü bir senaryonun içinde olmasına rağmen bunu bir eğlence olarak algılaması için yapımcılar tarafından pedagog görevlendirilmiş ve çocuk psikolojisinin kıymeti bu davranışla vurgulanmıştır.

ÖZGÜN BİR KORKU FİLMİ İLE TANIŞIN

Tüm detaylara dikkat edilerek çekimleri tamamlanan, Türkiye’ de çekilmiş en farklı korku filmi ZEBUN’un senaryosu şöyle;

Başarılı iş adamı Kenan ve güzel eşi Esma küçük kızları ile harika bir hayat sürmektedir. Herşey yolunda giderken Kenan’ın bir gün  arkadaşları ile yediği akşam yemeğinden sonra  hayatı altüst olacaktır. Bu geceden sonra gördüğü halüsinasyonlar sonucu gittiği psikoloğun, tıbbın aslında reddettiği bir yönlendirme yaparak Kenan’ ı bir hocaya gitmesi konusunda ikna etmesi ile ilginç sahneler yaşanacaktır. Filmde gelişen olayları izlemeden kimsenin aklına gelmeyecek kadar farklı işlenen hayalleri daha da uçsuzlaştıracak olan ZEBUN’un görülmeye değer olduğu düşünülmektedir



 

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Anahtar Kelimeler:
ZebunZER FilmHasret Dilek Delier
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