Yorgun Yıllar Albümü Müzik Piyasasını Sallayacak

HABER: ASLI MERCAN SARI

Dün gece Taksim Çiçek Bar’da tüm görkemiyle özgün müziğin büyük ismi MUSTAFA KAYA muhteşem albümü “YORGUN YILLAR” ı müzik severlere tanıttı. Albüme Adını veren eser Söz –Müzik Mustafa Kaya’ya ait “YORGUN YILLAR”. İlk klip söz-müzik Mustafa Kaya imzalı “Hodri Meydan’a” çekilmiş. Kendisi çok şahsına münhasır saygın bir sima. 25 yıldır kendi atölyesinde hem resim hem de müzik çalışmalarına devam ederek karma ve kişisel resim sergiler hazırlıyor

Geçen yılların ve tüm yaşananların müzikal anlatımı olan bu albümün yanı sıra MUSTAFA KAYA samimiyeti ve açık yürekliliği ile tüm sorularımızı da cevapladı. Önümüzdeki günlerle şahane bir yeni albüm heyecanı ile röportajımız sizlerle olacak ama öncesinde kendisinden kısaca dün akşama dair hem kendinden hem albümle ilgili detayları dinlemek istedik.

Evet, Sayın Mustafa Bey biraz bahseder misiniz kimdir Mustafa Kaya ve albüm içeriği?

Aslı Hanım Mustafa Kaya 1952 yılında Malatya doğumlu, nüfusu Adıyaman-Çelikhan ilçesine bağlı, yedi üyeli bir ailenin beş kardeşin en büyüğüyüm. Ailenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle 22.Şubat.1969 yılında Malatya Sümerbank Mensucat fabrikasında, ABD ye bez ihraç eden dev bir KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) te henüz 16 yaşımda işçi olarak çalışmaya başladım. Gündüzleri fabrikada çalışıp akşam ortaokulunu böylece bitirdim. Babamın emekliliği ve İstanbul’a taşınma nedeniyle Sümerbank’tan ayrıldım. İstanbul’da İstanbul Defterdarlığı’nın açtığı sınavı kazanarak Maliye memuru oldum. Burada da gündüz Vergi Dairesinde çalışıp akşamları da Beyoğlu Atatürk Akşam Lisesi’nden mezun oldum.

Yine Maliye Bakanlığı’nda burslu olarak Gazi Ü. İ.Maliye Meslek Yüksek okulundan mezun oldum ve Maliye Bakanlığının açtığı bir yarışma sınavını kazanarak Vergi Denetmeni (Şimdiki Vergi Müfettişi) olarak atandım. 1991 yılında bazı sistem çatışmaları sonucu bu görevimden istifa ederek ayrıldım.

Aynı yıl “Deli Gözbebekleri” Ardından (1992) “Fikrimin İnce Gülü” ve 1993 yılında da “Yıldızlar ve Çocuk” adlı albümlerimi çıkardım. Beni ilgilendiren bazı özel nedenlerden dolayı 1993 yılından itibaren albüm yapmaya da son verdim. 25 yıl boyunca da albüm yapmadım.

Bu arada Anadolu Ü. İ.T.İ.A. İktisat bölümünden Lisans eğitimimi tamamladım.

Daha sonra da, bir vakıf üniversitesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim bölümünden lisans mezunu oldum.

Ve arkasından yine bir vakıf üniversitesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar “Sinema” bölümünden (Master) Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım.

1993 Yılında Azerbaycan’da “Laçin Koridoru” adlı uzun metrajlı bir filmin hem senaryosunu hem de müziklerini yaptım.

Yine 1995 yılında Samanyolu Televizyonunun finanse ettiği ve Kuban Uğur İlhan tarafından yönetilen “Doğan ile Cemil” adlı bir uzun metrajlı filmde hem başrol oyunculuğu yaptım hem de senaryo ve yönetmen yardımcılığını üstlendim.

25 yıldır kendi atölyemde hem resim hem de müzik çalışmalarıma devam ederek karma ve kişisel resim sergileri hazırlıyorum.

Albüm çalışmalarında Osman İşmen hem aranjörlük hem de yönetmenlik yaptı. Albüm ADA Müzik Stüdyosunda kaydedildi. Burada Özkan…….. ve …………………. Ton Maister (ad ve soyadlarını sonra buluruz) olarak yardımcı oldular.

Albümdeki parçala;

Hodri Meydan Söz -Müzik M.Kaya

Şu Dağlarda Kar Olsaydım Söz- Müzik Y.Hayaloğlu

Cumartesi Anneleri Söz: M.Kaya-Müzik: Osman İşmen

Pirimiz Ali Söz-Müzik: Aşık Kul Ahmet

Geceler Yetmez Bize Söz: Ahmet Can Akyol-Müzik: Fethi Perilioğlu

Benimle Kalmalısın Söz: Fatma Çetin Kabadayı- Müzik: M.Kaya

Fikrimin İnce Gülü Söz-Müzik: M.Kaya

Kalbimi Parçaladın Söz: Sabahattin Ali – Müzik: M.Kaya

Yorgun Yıllar Söz-Müzik: M.Kaya

Çocuklar Gibi Söz: Sabahattin Ali-Müzik: M.Kaya

Ne Kadar Oldu Söz-Müzik: Erhan Güleryüz’ den oluşmaktadır.

Albümdeki Hodri Meydan, Yorgun Yıllar, Fikrimin İnce Gülü eserleri 25 yıl önce yazılmıştır. Diğerleri 2018-2019 dönemi eserleridir. Albüm Ağustos/2018 de başlamış olup Şubat/2019 da tamamlanmıştır.

Albümdeki her şarkının ayrı bir hikâyesi olup, sadece “Yorgun Yıllar” Ahmet Kaya için yazılmıştır.

Albümde yer alan hiçbir şarkı siyasi amaçla yazılmamıştır. Sadece “Hodri Meydan” her kesimden tüm insanların ortak şikâyetleri dikkate alınarak yazılmıştır.

Sayın Mustafa Bey dün gece ki performans ve sahne büyünüz takdire şayandı. Sanki özlediğimiz aradığımız ses kulaklarımıza gelince herkesin yüzü gülümsedi. Yürek sesiniz daim, başarılarınız bitimsiz olsun en kısa zamanda muhteşem bir röportaj ile yeniden buluşmak dileğiyle.



Katkılarından dolayı Mustafa Kaya basın danışmanı Selçuk Aka'ya Ogün Bey ve Kaan Bey'e teşekkür ediyorum.