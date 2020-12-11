Yeşim Kale “Renklerin Aşkı” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Galeri; Sanatçı Yeşim Kale’nin “Renklerin Aşkı” adlı Kişisel Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 30 Kasım’da sanatsever davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının eserleri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı.

9 Aralık’a kadar Süleyman Seba Cad. No:58/1 Maçka - Akaretler adresinde devam eden sergi, sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır.

Sanatçısı Yeşim Kale kendini anlattı...

1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakiltesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı. Sabrina Fresko, Murat Niş ve Hrd Antwerp’te mücevher tasarımı ve Kariyer Eğitim Kurumları’nda styling eğitimi aldı. Abstract Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan ilhamlar yer almaktadır. Sanatçı kısa bir süre içinde yaptığı tabloların sayısı artınca "ulaşılabilir ve özgün sanat” niyetiyle ilk kişisel sergisini 30 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında La Visione Art Galeri’ de açmaya karar verdi.

Teknolojinin geliştiği ve evrildiği, aslonan ve sanal gerçeklik arasındaki farkı anlamaya çalıştığımız şu dönemde Sanatçı Yeşim Kale kendisine renkler ile Çağdaş Sanatın dışavurumunu soyut objelerle "başka" bir dünya çizerek kendisine bir kaçış yarattığını söylüyor. İzleyiciyle arasındaki köprüyü “Tuvalimdeki her şey benden özgün bir görüntü olmalıydı ama seyredenlerin de kendinden bir şeyler bulması ve iletişim kurması için bildikleri öğeleri içermeliydi” diyerek özetleyen sanatçı “Renklerin Aşkıyla” kendimizi tanıyabiliriz. Tıpkı aşıkların birbirine ayna olması gibi.” sözleriyle serginin adına naif bir gönderme yapıyor.