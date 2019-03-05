Yeşilcam Oyuncularının Mutlu Günü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yaklaşık 1.500 çeşit balığın mumyalanarak sergilendiği dünyanın ilk ve tek ‘Balık Müzesi’ni ziyaret eden Yeşilçam sanatçıları müzeye büyük bir ilgi gösterdiler. Kenan beyin davetlisi olan Yeşilçam oyuncuları Osman Baş, Hasan Yıldız, Ali Güney, Mehmet Yüksel, Ahmet Balıkçı, Engin Aksu, Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça, Muharrem Erdemir, Oktay Kahraman, Durbey Duran, Av.Mehmet Yalım ve eşi önce pişirilen balıkları yendikten sonra Balık müzesini gezerek balıklar hakkında bilgiler aldılar.

Sinema Sanatçıları daha sonra Engin Aksu’nun doğumgünü pastasını kesmek için Beylikdüzünde bulunan Gönlü Bol cafesine geçtiler. Çay kahve molasından sonra hatıra fotoğrafları çeklidi ve akşam da Büyükçekmece’deki meşhur Naim Usta’da kebapçısında buluşarak kebaplar yendi. Gecenin sonunda bütün oyuncular mutlu ve güzel bir gün geçirmenin keyfi ile evlerine dağıldılar.