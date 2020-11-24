YAŞLANMAYA VAKTİM YOK

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Haldun Dormen, 2 Ağustos’ta vefat eden kız kardeşi Güler Dormen Yiğit’e ithaf ettiği Yaşlanmaya Vaktim Yok adlı kitabında, tiyatrocu olmak için babasını ikna etmek üzere yazdığı mektuplara yer verdi. ‘’Bir mum yakmak, tüm dünyayı aydınlatmak demektir. Siz de bildiklerinizi çevrenizle paylaşıp hemen bir mum yakın ve dünyayı aydınlatın’’ diyerek yola çıkan Dormen, Yaşlanmaya Vaktim Yok kitabında sanata ve hayata dair tüm deneyimlerini içtenlikle paylaştı.

Küçük Sahne’de sergilenen ‘Cinayet Var’ adlı oyundaki dedektif rolüyle binlerce kişinin kalbine dokundu; kâh güldürdü kâh ağlattı. Hâlâ ilk günkü gibi coşku ile devam eden sanat yaşamında serginecek oyunları, turneleri, TV programları ve yetiştirdiği öğrencileri olunca yaşlanmaya vakit bulamıyor. Bu kadar işi bir arada yürüttüğü için kendisine ‘’Yahu yorulmuyor musun?’’diyenlere de ‘’Benim yorulma yeteneğim yok galiba’’ diye yanıt veriyor.