Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1494
ALTIN
463.133
DOLAR
7.3910
STERLİN
10.0476
EURO
9.0713
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
30 adet tarla kiraya veriliyor
30 adet tarla kiraya...
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi Alacak
Hakkari Üniversitesi 3 Öğretim...
Uzman Yardımcısı Alınacak 
Uzman Yardımcısı Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Usta oyuncu Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

05 Ocak 2021 Salı 16:20
3 Okunma
Usta oyuncu Münir Özkul ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Münir Özkul, ölümünün 3. yıldönümünde mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Sanatçılar Derneği Başkanı A.İlhan Gülek'in yanı sıra sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar Münir Özkul'un mezarlığına karanfil ve çiçekler bırakarak dualar etti.

"BİZİM İÇİN HALA YAŞIYOR"

Duygularını aktaran Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Babamı kaybedeli 3 yıl oldu. Uzun süren hastalığı sürecinde beklediğimiz bir şeydi. Beklediğimiz ama hala alışamadığımız bir şey oldu. Bizim için hala yaşıyor. Onu burada anmak çok güzel. Burada huzur buluyoruz. Her zaman gelemiyoruz ama sevildiğini bilmek, sevenleri tarafından yalnız bırakılmadığını bilmek bizi çok rahatlatıyor. Ailemizdeki tek Fenerbahçeli babamdı. En sevdiğimiz Fenerbahçeli" dedi.

"BÖYLE SANATÇILARI UNUTMAMAIZ LAZIM"

On beş günde bir Münir Özkul'un mezarına gelip temizlik yaptığını belirten Vecdi Tekel, "İyi bir Fenerbahçeliydi. Beraber Fenerbahçe maçı da izledik. Buraya 15 günde bir geliyorum. Burada mıntıka temizliği yapıyorum. Yazılarımı koyuyorum. Duamı ediyorum. Mekanı cennet olsun. Böyle sanatçıları unutmamız lazım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Usta Oyuncu Münir Özkulölümünün 3. Yıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şinasi'nin mezarı tespit edildi
Şinasi'nin mezarı tespit edildi
NAZAN ÖNCEL'İN İLK ROMANI ‘YARINSIZ YARIN’ 
NAZAN ÖNCEL'İN İLK ROMANI ‘YARINSIZ YARIN’ 
ALİYE BERGER  GOOGLE’DA  DOODLE OLDU
ALİYE BERGER  GOOGLE’DA  DOODLE OLDU
ZOZO TOLEDO CORONA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ 
ZOZO TOLEDO CORONA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ 
UNESCO UYARDI
UNESCO UYARDI
Geleceğin sanatçılarını pandemi de durduramadı
Geleceğin sanatçılarını pandemi de durduramadı
GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN LÜKSET ŞİİR YAĞMURU ANTOLOJİSİNDE YER ALDI
GAZETEMİZ YAZARLARINDAN HATİCE OPAK BİLGİN LÜKSET ŞİİR YAĞMURU ANTOLOJİSİNDE YER ALDI
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
HER ANNENIN HİKAYESİ FARKLIDIR...
23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!
23. GÖKTÜRKÇE ÖĞRENEĞİ (KURSU) SANAL OLARAK YAPILDI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma