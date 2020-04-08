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Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan kompozisyon yarışması

“DÜNYAMIZI KORUYALIM: TÜRK DÜNYASI GELENEK VE GÖRENEKLERİ”

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:31
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Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan kompozisyon yarışması

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı tarafından “Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri” konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

VHA/BAKÜ

M. KEMAL SALLI

Dünyayı hedef almış, yaşam tarzımızı değiştiren koronavirüs (COVID-19) pandemisi tehlikesinin   boyutunu   idrak   ederek,   tatbik   olunan   kısıtlamalarla   ilgili   her   birimiz sorumluluklarımızı   yerine  getirmeli,  bilimsel  aktivitenin,   okumanın, üreticilik  ve   kültürün önemini dikkate  alarak, bu sürecden verimli   bir   şekilde   yararlanmalıyız. Birlikte gayret göstererek, gelecek için umut ve coşkuyu sürdürdükçe, zorlu bir mücadelenin başarıyla sonuçlanacağı kuşkusuzdur. 

Mevcut   duruma   göre   gençlerin   bireysel  gelişiminin   ve  serbest   zamanlarının   iyi değerlendirilmesinin  önemini göz önüne alarak, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler arasında "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" adlı uluslararası kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı,  çeşitli alanlarda   eğitim  gören öğrencileri  Türk   Dünyası`nın zengin tarihinin, kültürel mirasının, geleneklerinin, milli ve manevi değerlerinin öğrenilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara katılımının sağlanmasıdır. 

Ayrıca, gayemiz yetenekli gençlerin fikir ifade  etme,  yazma,   anlatım   becerisini  teşvik   etmek, onlara potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı tanımaktır. Kompozisyonun sadece bilgilerden ibaret olmaması, aynı zamanda Türk halklarının ulusal gelenekleri ve törenleri, Türk Dünyası`nın ortak kültürünün özellikleri ile ilgili yazarın düşüncelerini yansıtması gerekmektedir.

 Yarışmaya katılacak öğrencilerin kendileri ile ilgili bilgi (isim, soyisim, doğum tarihi, eğitim aldığı   kurum, ülke,  şehir,   adres ve   iletişim numarası) ilave   edilmekle anadili  ve İngilizce olmak üzere en az 3 (üç) sayfadan oluşan kompozisyonun 15 Mayıs 2020 tarihine kadar  [email protected]  mail   adresine   gönderilmesi  gerekmektedir.   Seçilecek kompozisyonlar özel olarak hazırlanacak kitapta yayınlanacaktır. 

Kazananlar diploma ve ödüllerle taltif edilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin isim, soyisim, doğum tarihi, eğitim aldığı kurum, ülke, şehir, adres ve iletişim numarasının yer aldığı anadilinde ve İngilizce olmak üzere en az 3 sayfadan oluşan kompozisyonlarını 15 Mayıs tarihine kadar [email protected] mail adresine göndermesi gerekiyor. Seçilecek kompozisyonlar özel olarak hazırlanacak kitapta yayınlanacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.04.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Türk Kültür Ve Mirası VakfıKompozisyon YarışmasıTÜRK DÜNYASI GELENEK VE GÖRENEKLERİM. Kemal Sallıönce Vatan
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