Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan kompozisyon yarışması

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı tarafından “Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri” konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.

VHA/BAKÜ

M. KEMAL SALLI

Dünyayı hedef almış, yaşam tarzımızı değiştiren koronavirüs (COVID-19) pandemisi tehlikesinin boyutunu idrak ederek, tatbik olunan kısıtlamalarla ilgili her birimiz sorumluluklarımızı yerine getirmeli, bilimsel aktivitenin, okumanın, üreticilik ve kültürün önemini dikkate alarak, bu sürecden verimli bir şekilde yararlanmalıyız. Birlikte gayret göstererek, gelecek için umut ve coşkuyu sürdürdükçe, zorlu bir mücadelenin başarıyla sonuçlanacağı kuşkusuzdur.

Mevcut duruma göre gençlerin bireysel gelişiminin ve serbest zamanlarının iyi değerlendirilmesinin önemini göz önüne alarak, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler arasında "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" adlı uluslararası kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı, çeşitli alanlarda eğitim gören öğrencileri Türk Dünyası`nın zengin tarihinin, kültürel mirasının, geleneklerinin, milli ve manevi değerlerinin öğrenilmesi ve bu değerlerin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara katılımının sağlanmasıdır.

Ayrıca, gayemiz yetenekli gençlerin fikir ifade etme, yazma, anlatım becerisini teşvik etmek, onlara potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı tanımaktır. Kompozisyonun sadece bilgilerden ibaret olmaması, aynı zamanda Türk halklarının ulusal gelenekleri ve törenleri, Türk Dünyası`nın ortak kültürünün özellikleri ile ilgili yazarın düşüncelerini yansıtması gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin kendileri ile ilgili bilgi (isim, soyisim, doğum tarihi, eğitim aldığı kurum, ülke, şehir, adres ve iletişim numarası) ilave edilmekle anadili ve İngilizce olmak üzere en az 3 (üç) sayfadan oluşan kompozisyonun 15 Mayıs 2020 tarihine kadar [email protected] mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Seçilecek kompozisyonlar özel olarak hazırlanacak kitapta yayınlanacaktır.

Kazananlar diploma ve ödüllerle taltif edilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin isim, soyisim, doğum tarihi, eğitim aldığı kurum, ülke, şehir, adres ve iletişim numarasının yer aldığı anadilinde ve İngilizce olmak üzere en az 3 sayfadan oluşan kompozisyonlarını 15 Mayıs tarihine kadar [email protected] mail adresine göndermesi gerekiyor. Seçilecek kompozisyonlar özel olarak hazırlanacak kitapta yayınlanacak.