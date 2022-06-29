Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.429,77
ALTIN
972,36
DOLAR
16,64
STERLİN
20,19
EURO
17,45
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim...
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi alacak
TÜBİTAK BİLGEM İşyeri Hekimi...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Nizip Belediyesi Zabıta memuru alacak
Nizip Belediyesi Zabıta memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uluslararası sanatçıların eserleri Bodrum’da sergilenecek

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:35
Uluslararası sanatçıların eserleri Bodrum’da sergilenecek

İSTANBUL - Dünyaca ünlü KÖNİG Galerie iş birliğiyle düzenlenecek “Harmony” sergisi 10 Temmuz Pazar günü Bodrum Loft’da kapılarını açıyor 

Almanya merkezli KÖNİG Galerie, 10 Temmuz 2022 Pazar günü Bodrum Loft iş birliği ile “Harmony” sergisini açacak.  Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 4 Eylül 2022 Pazar tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Harmony” sergisi, Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak. 

ULUSLARARASI SANATÇILARIN 7 ESERİ YER ALACAK 

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Dávila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alacak. Sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek. 

Bodrum Loft, geçen yaz da Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville’i düzenlemişti. Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie’nin Harmony sergisi, Bodrum Loft’da düzenlenen üçüncü sanat etkinliği olacak. 

10 Temmuz Pazar günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Bodrum Loft & KÖNİG Galerie etkinliği, kokteyl eşliğinde sürecek. 

DHA

Son Güncelleme: 29.06.2022 13:52
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası SanatçılarEserBodrum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanılsamalar Üzerine Bir Roman
Yanılsamalar Üzerine Bir Roman
Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı
Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı
“13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” 16 Temmuz'da başlıyor
“13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” 16 Temmuz'da başlıyor
RUHUN VE AŞKIN DANSI:  LAZGİ 
RUHUN VE AŞKIN DANSI:  LAZGİ 
Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
Selimiye Camisi, çalınan çinileri bekliyor
“ZEVCAT” FİLMİNİN OYUNCULARI OKUMA PROVASINDA BULUŞTU!
“ZEVCAT” FİLMİNİN OYUNCULARI OKUMA PROVASINDA BULUŞTU!
”Zir-i Cin” 1 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak!
”Zir-i Cin” 1 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak!
Marmara Yelken Kulübü “Sanata Yelken Aç” Sergisi 
Marmara Yelken Kulübü “Sanata Yelken Aç” Sergisi 
Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak
Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول