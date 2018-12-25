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Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması 

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması 

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

25 Aralık 2018 Salı 18:21
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Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması 

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

118 Y Yönetim Çevresi Federasyonu’nun Düzenlediği “Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması” 10. yılını kutluyor.

10. Uluslararası Lions Kısa Film ve Jüri Tanıtım Toplantısı geçtiğimiz günlerde İstanbul Point Otel’de gerçekleşti.

Jüri Başkanı Berhan Şimşek ve Tiyatro Sanatçısı Tamer Levent  Lions’a önder ve örnek oldukları için şükranlarını belirttiler. Lions Kısa Film Komitesi Başkanı Sn. Türkan Doğan ile Genel Yönetmen Ertuğrul Yıldız’da  toplantıya ilgi gösteren basın mensuplarına teşekkürlerini sundular.

Yarışmaya katılım son başvuru tarihi 15 Şubat 2019 olmakla birlikte kazananların ilan edileceği gece de 3 Nisan 2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi (Kadıköy)’ de olacaktır.

Toplantıya Katılanlar:  Jüri Başkanı Berhan Şimşek (Yönetmen, Sinema Sanatçısı),

Tamer Levent (Sinema ve Dizi Sanatçısı),

Bennu Yıldırımlar (Tiyatro ve Sinema Sanatçısı),

Mehmet Günsur (Sinema Sanatçısı),

Orhan Cesur (Yönetmen),

Prof. Dr.Selahattin Yıldız (Maltepe Üniv.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı),

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan (Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü),

Doç. Dr. Fevzi Kasap (Yakındoğu Üniv. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Bşk.),

Zeynep Üstünipek (Kadir Has Üniversitesi Radyo ve Telev2 Teknolojisi Prg. Bşk.),

Uğraş Güneş (Senarist),

Elif Tapan Edes (TV Pogramcısı),

Burak Kanbir (Görüntü Yönetmeni),

Ayşe Tapan (Tiyatro ve Sinema Sanatçısı),

Önder Yaycıoğlu (Kamera arkası Belgesel Yönetmeni),

Doç. Dr. Bengisu Bayrak (Nişantaşı Üniv. Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi),

Şeyda Delibaşı (Senarist),

Şebnem Zorlu (Tiyatro sanatçısı),

Ozan Uslu (Leo Yönetim Çevresi) ve

Ruhi Gönüllü (Genel Yönetmen Vekili)

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Anahtar Kelimeler:
Lions Kısa Film YarışmasıKısa Film Yarışması
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