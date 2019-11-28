TÜRK MİLLETİNİN SESİ: ANILARDAN KESİTLER

HABER: GÖKHAN GÜLER

Anılardan Kesitler programıyla Yapımcı ve Spiker Yeliz Şenyerli, tarihi başlatan Türk milletinin kadim tarihini, milli ve manevi değerlerini, tarihimizin bizlere bıraktığı kutlu mirasımız olan kültürel derinliğimizi; Türk milletine hizmet eden, Türk dünyasına mal olmuş konukların anılarından kesitler dinleyerek sizlere aktarıyor...

Türk dünyasını güçlü bağlarla birbirine kenetlemeyi amaçlayan Yeliz Şenyerli, Anılardan Kesitler programınının içeriğini, önemli Türk fikir insanı İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ülküsüyle zenginleştiriyor.

Anılardan Kesitler'in ilk bölümünde Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Sanat Danışmanı Müzisyen Bozkurt İlham Gencer'i ağırlayan Yeliz Şenyerli, programını Türklerin ilk izlerini, kayalara yazdıkları yazıları araştırmaya ömrünü adayan Türk Gazeteci, Yazar, Araştırmacı, Yönetmen, Fotoğraf Sanatçısı, Televizyon Programı Yapımcısı Servet Somuncuoğlu'nun kıymetli eşi Nevin Somuncuoğlu'nu, Türk dünyasının Dede Korkut'u Müzisyen Bünyamin Aksungur'u, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Uzmanı Gülçin Çandarlıoğlu'nu, Türk Tarih Profesörü Ahmet Taşağıl'ı, Kerkük'te Türklük için önemli mücadeleler veren Adli Tabip Dr. Nefi Demirci'yi, Türkiye'de açık öğretim fakültelerinin açılması için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Dursun Gökdağ'ı, Milli Mücadele Kahramanı'mız Kazım Karabekir Paşa'mızın kıymetli evladı Timsal Karabekir'i Türk dünyasındaki üniversitelerde Türk milletine faydalı şuurlu öğrenciler yetiştiren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Koordinatörü Dr. İbrahim Akış'ı,

Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın Başöğretmen unvanını verdiği Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı Sakin Öner'i, Türklerin ilk izlerine ulaşmak için özveriyle çalışan Eski Türk Yazıtları Uzmanı Prof. Dr. Erhan Aydın'ı, Türk milletini tiyatroyla eğiterek bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlayan Türk Tiyatro Oyuncusu Altan Erkekli'yi, anonim edebiyat, mizah, geleneksel tiyatro, İstanbul folklorü alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Halkbilimci Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz'i ve Turan ülküsüne olan bağlılığıyla, Türk dünyasındaki kongrelerde, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren Vekil Dekan Prof. Dr. Ayşe Yiğit Şakar'ı ağırlayarak devam etti...

İlerleyen bölümlerde Türk dünyası ülkelerinden konuklar da ağırlayacak olan Yeliz Şenyerli, Anılardan Kesitler programının Türk milletinin sesi olması ve Türk milletine ışık tutması için çalışmalarını sürdürüyor...

Türk milletinin sesi Anılardan Kesitler programı, her pazar saat 22.00'de, Yeliz Şenyerli'nin sunumuyla Bengü Türk'te.